- 21 Oca 2023 - 11:43

Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında Son Dakika! Vergi Borcu Yapılanması Ne Zaman Çıkacak?

Borcu olan milyonlarca vatandaş, söz konusu paketin ne zaman yürürlüğe gireceğini, kimlerin faydalanabileceğini, yapılandırma başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında Son Dakika! Vergi Borcu Yapılanması Ne Zaman Çıkacak? İşte Detaylar...

2022 yılının sonunda hazırlanan ve 52 maddeden oluşan torba yasa teklifinde 37 madde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. KYK faizlerinin silinmesini de kapsayan torba yasa teklifinin ardından yeni dönemde de bir vergi yapılandırma paketinin hazırlığının sürdüğü öğrenildi. Enflasyonun yükselmesi ile birlikte vergi tahsillerinin azalması neticesinde hazırlıklarına başlandığı öğrenilen borç yapılandırma paketinin, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketi olacağı bildirildi.

Gelir vergisi, MTV, ÖTV, KDV, kurumlar vergisi, KYK borçları, idari para cezaları ve Hazine alacaklarını kapsayacak olan vergi borcu yapılandırma paketi için hazırlıklar devam ederken konuya ilişkin araştırmalar da hızlandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan borç yapılandırma paketinin, 23 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Meclis’e taşınacağı tahmin edilen paketin, en geç şubat ayının ortasında yasalaşacağı ileri sürüldü. Paketin yürürlüğe girmesi ile birlikte 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların her birinin yapılandırılması bekleniyor. Ayrıca belirli bir miktarın altında olan borçların tamamen silineceği, üstünün ise taksitlendirileceği tahmin ediliyor.

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21 Oca 2023 - 11:43 - Gündem

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