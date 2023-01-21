PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek!
Enflasyon üst maaş iyileştirmesine rağmen alım güçleri istedikleri seviyelere yükselmeyen emekliler, yeni yılın ek ödeme kampanyalarını sorgulamaya başladılar. Bu noktada bankalar tarafından düzenlenen promosyon kampanyaları, vatandaşların yardımlarına koştu. PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek! İşte Detaylar...
Uzunca bir süredir yüksek seviyelerde seyretmeye devam eden enflasyon, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan ürünlere ve diğer hizmet başlıklarına yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep oldu. Ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen olumsuz gelişmelerin yaşanmaya devam ediyor olması, yeni yıla girilmesi ile birlikte mevcut zamlara yenilerinin eklenmesine yol açtı.
Bu durum hali hazırda bütçeleri sarsılmış olan vatandaşları daha da büyük bir hayal kırıklığına doğru sürüklerken özellikle ay sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emekli vatandaşlar yeni yılın destek kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar.
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21 Oca 2023 - 12:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.