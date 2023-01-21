PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek!

Uzunca bir süredir yüksek seviyelerde seyretmeye devam eden enflasyon, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan ürünlere ve diğer hizmet başlıklarına yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep oldu. Ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen olumsuz gelişmelerin yaşanmaya devam ediyor olması, yeni yıla girilmesi ile birlikte mevcut zamlara yenilerinin eklenmesine yol açtı.

Bu durum hali hazırda bütçeleri sarsılmış olan vatandaşları daha da büyük bir hayal kırıklığına doğru sürüklerken özellikle ay sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emekli vatandaşlar yeni yılın destek kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar.

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