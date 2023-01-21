- 21 Oca 2023 - 12:58

Karnesini Getiren Öğrenciye 5.104 TL Ödeme! Öğrencilerin Hesaplarına Takır Takır Yatmaya Başladı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine model kapsamında ödemeye yapılacağını bildirdi. Karnelerin dağıtılması ile birlikte ilgili programın ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Karnesini Getiren Öğrenciye 5.104 TL Ödeme! Öğrencilerin Hesaplarına Takır Takır Yatmaya Başladı…İşte Detaylar...

20 Ocak Cuma günü (dün) karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük bir sömestr tatiline başladı. Karneleri iyi olan öğrenciler soluğu aile büyüklerinin yanlarında alırken birçok ebeveyn çocuklarını başarıları karşısında ödüllendirdi. Bu noktada geçtiğimiz ay düzenlenen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş olan Başarı Teşvik Programı da sorgulanmaya başlandı.

Geçtiğimiz ay düzenlenmiş olan kabine toplantısı sonrasında toplantı kararlarını açıklamak üzere kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce öğrenciyi ve ailelerini sevindiren bir haber paylaşmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde “Başarı Teşvik Programı” başlığı altına yeni bir destek modelinin geliştirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine model kapsamında ödemeye yapılacağını bildirdi. Karnelerin dağıtılması ile birlikte ilgili programın ayrıntıları merak edilmeye başlandı.

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21 Oca 2023 - 12:58 - Gündem

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