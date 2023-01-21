Serenay Sarıkaya’nın Mastürbasyon Sahnesi Ateşleri Yükseltti! Yataktaki Halleri Ağızları Açık Bıraktı…
Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle dönüş yapacak olan Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisiyle gündemi salladı geçti. Mastürbasyon sahneleriyle gündem yaratan Serenay Sarıkaya, yataktaki halleriyle ağızların ciddi manada açık kalmasına neden oldu. İşte Serenay Sarıkaya’nın çok konuşulan o sahneleri…
2022 yılı boyunca büyük bir çabayla çalışan Serenay Sarıkaya, 2023’ün girmesiyle adeta “Bu yıl benim yılım” demişti. 20 Ocak’ta ekranlara Şahmaran’la dönen Serenay Sarıkaya, yakın zamanda ise Aile dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Oldukça farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla Şahmaran dizisindeki sahneler seyircileri ikiye ayırmıştı. Kimi çok beğenirken kimi ise bu sahneleri aşırı anlamsız bulmuştu. Serenay Sarıkaya ise yine iddiasını konuşturmuş ve öylesine bir karaktere hayat vermediğini seyircilere aktarmıştı. Yatak ve mastürbasyon sahneleriyle şok eden Serenay Sarıkaya, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.