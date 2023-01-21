Serenay Sarıkaya’nın Mastürbasyon Sahnesi Ateşleri Yükseltti! Yataktaki Halleri Ağızları Açık Bıraktı…

2022 yılı boyunca büyük bir çabayla çalışan Serenay Sarıkaya, 2023’ün girmesiyle adeta “Bu yıl benim yılım” demişti. 20 Ocak’ta ekranlara Şahmaran’la dönen Serenay Sarıkaya, yakın zamanda ise Aile dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Oldukça farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla Şahmaran dizisindeki sahneler seyircileri ikiye ayırmıştı. Kimi çok beğenirken kimi ise bu sahneleri aşırı anlamsız bulmuştu. Serenay Sarıkaya ise yine iddiasını konuşturmuş ve öylesine bir karaktere hayat vermediğini seyircilere aktarmıştı. Yatak ve mastürbasyon sahneleriyle şok eden Serenay Sarıkaya, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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