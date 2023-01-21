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21 Oca 2023 - 18:49

Her Bir Emekli Vatandaşa 20 Bin Lira Ödeme! Cepler Bayram Edecek; BDDK Harekete Geçti!

Emekli vatandaşın yüzü en çok 2023 yılında gülecek! Her bir emekli aylığı alan vatandaşa; 20 bin lira ödeme verileceği az önce duyuruldu. Ceplerin bayram etmesine neden olan bu haberse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) tarafından duyuruldu. Harekete geçen BDDK, tam tamına 20 bin lira promosyon vereceğini ilk kez duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…