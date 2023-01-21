- 21 Oca 2023 - 18:49 G: 21 Oca 2023 - 18:54

Her Bir Emekli Vatandaşa 20 Bin Lira Ödeme! Cepler Bayram Edecek; BDDK Harekete Geçti!

Emekli vatandaşın yüzü en çok 2023 yılında gülecek! Her bir emekli aylığı alan vatandaşa; 20 bin lira ödeme verileceği az önce duyuruldu. Ceplerin bayram etmesine neden olan bu haberse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) tarafından duyuruldu. Harekete geçen BDDK, tam tamına 20 bin lira promosyon vereceğini ilk kez duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Bankalar, müşteri çekmek açısından en yüksek promosyon rakamlarını duyurarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bankaya 3 yıl boyunca emekli aylığını alacağına dair söz veren kişiler, bankaların emekli aylıklarının büyüklüğüne göre vermiş olduğu promosyonlardan faydalanıyor. Yeni yılda yaşanan %30 artışla birlikte emekli vatandaşların aylıkları değişmişti. Bankalarda bunun üzerine promosyon protokollerini değiştirmişti. Şimdiyse tam tamına 20 bin lira ödeme yapacağı duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2023 - 18:49 Ankara- Yaşam

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