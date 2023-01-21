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21 Oca 2023 - 20:56

Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da ölen kişi belli oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir ismin diziden ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine seyircinin kafasında ise “Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı?” sorularına neden oldu. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?