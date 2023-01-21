Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da ölen kişi belli oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir ismin diziden ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine seyircinin kafasında ise “Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı?” sorularına neden oldu. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?
Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Heyecanın tavan yaptığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz’ın boşanıp boşanmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Ceylin’in geç kaldığı mahkeme erteleme kararı almıştı. Yeni bölümde ise Ilgaz, Pars ve Derya Savcı arasından bir ismin veda edeceği ortaya çıktı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.