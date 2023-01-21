- 21 Oca 2023 - 20:56 G: 21 Oca 2023 - 21:18

Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da ölen kişi belli oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir ismin diziden ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine seyircinin kafasında ise “Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı?” sorularına neden oldu. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?

Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Heyecanın tavan yaptığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz’ın boşanıp boşanmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Ceylin’in geç kaldığı mahkeme erteleme kararı almıştı. Yeni bölümde ise Ilgaz, Pars ve Derya Savcı arasından bir ismin veda edeceği ortaya çıktı. İşte merak edilenler…

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21 Oca 2023 - 20:56 Ankara- Yaşam

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Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?
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