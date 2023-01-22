- 22 Oca 2023 - 09:24

Altın ve Döviz Yatırımcıları Dikkat! Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi?

Altın ve döviz kuruna yatırım yapanlara dikkat etmeleri yönünde uyarılar gelmeye başladı. Uzun bir süreden sonra düşüşe geçen altın; yatırım yapanların kafalarında soru işaretlerine neden olmuş ve “Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?” sorusunu sordurmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları hakkında araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyenlerin enine boyuna baktığı altının, 2023 yılında düşüş yaşamayacağı ve kademe kademe yükselerek yılsonunda 1.600 TL’yi bulacağı bile uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Altın alacakları bu konuda uyaran uzmanlar; altın düşükken almaları gerektiğini ifade etmişti. Uzun vadede çok kazandıran altın, yıllardır “Güvenilir liman” olarak adlandırılması da ön plana çıkıyordu. Peki, neler oluyor?

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22 Oca 2023 - 09:24 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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