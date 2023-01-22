Altın ve Döviz Yatırımcıları Dikkat! Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi?

Altın fiyatları hakkında araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyenlerin enine boyuna baktığı altının, 2023 yılında düşüş yaşamayacağı ve kademe kademe yükselerek yılsonunda 1.600 TL’yi bulacağı bile uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Altın alacakları bu konuda uyaran uzmanlar; altın düşükken almaları gerektiğini ifade etmişti. Uzun vadede çok kazandıran altın, yıllardır “Güvenilir liman” olarak adlandırılması da ön plana çıkıyordu. Peki, neler oluyor?

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