Altın ve Döviz Yatırımcıları Dikkat! Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi?
Altın ve döviz kuruna yatırım yapanlara dikkat etmeleri yönünde uyarılar gelmeye başladı. Uzun bir süreden sonra düşüşe geçen altın; yatırım yapanların kafalarında soru işaretlerine neden olmuş ve “Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?” sorusunu sordurmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları hakkında araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyenlerin enine boyuna baktığı altının, 2023 yılında düşüş yaşamayacağı ve kademe kademe yükselerek yılsonunda 1.600 TL’yi bulacağı bile uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Altın alacakları bu konuda uyaran uzmanlar; altın düşükken almaları gerektiğini ifade etmişti. Uzun vadede çok kazandıran altın, yıllardır “Güvenilir liman” olarak adlandırılması da ön plana çıkıyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.