Gönül Dağı Dizisinden Bir Tabut Daha Kalktı! Dilek’ten Sonra Yanacak Yürek Kalamadı…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı’ndan bir ismin daha ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Bir tabutun daha kalktığını duyuran Gönül Dağı dizisi, Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin ölümünden sonra yanacak yüreğin kalmadığını gösterdi. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
Anadolu’nun sıcak bir hikayesini ekranlara getiren Gönül Dağı dizisi, hem ilk sezonuyla hem diğer sezonlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dilek karakterinin ölümünden sonra diziden çok önemli bir karakterin daha ayrılacağı görülünce sevenleri yerle bir oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.