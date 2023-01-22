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22 Oca 2023 - 10:22

Gönül Dağı Dizisinden Bir Tabut Daha Kalktı! Dilek’ten Sonra Yanacak Yürek Kalamadı…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı’ndan bir ismin daha ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Bir tabutun daha kalktığını duyuran Gönül Dağı dizisi, Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin ölümünden sonra yanacak yüreğin kalmadığını gösterdi. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?