Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, uzun bir süredir ekranlara gelmiyordu. Aylar sonra gelen şok karar ağızların açık kalmasına neden oldu. Seyircilerin şok olmasına neden olan bu durum; sosyal medyayı salladı. Peki, Arka Sokaklar dizisi hakkında verilen karar ne?
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh’un başrollerinde bulunduğu Arka Sokaklar dizisi tam tamına 17 yıldır ekranlarda fırtınalar estiriyordu. Cum akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Arka Sokaklar dizisi, nereden bakılsa 2 aydır ekranlarda bulunmuyordu. Dizinin yeni bölümleri için heyecan doruktaydı ama gelen haber seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.