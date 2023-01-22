- 22 Oca 2023 - 13:25 G: 22 Oca 2023 - 13:31

Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, uzun bir süredir ekranlara gelmiyordu. Aylar sonra gelen şok karar ağızların açık kalmasına neden oldu. Seyircilerin şok olmasına neden olan bu durum; sosyal medyayı salladı. Peki, Arka Sokaklar dizisi hakkında verilen karar ne?

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh’un başrollerinde bulunduğu Arka Sokaklar dizisi tam tamına 17 yıldır ekranlarda fırtınalar estiriyordu. Cum akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Arka Sokaklar dizisi, nereden bakılsa 2 aydır ekranlarda bulunmuyordu. Dizinin yeni bölümleri için heyecan doruktaydı ama gelen haber seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 13:25 Ankara- Yaşam

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