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22 Oca 2023 - 13:25

Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, uzun bir süredir ekranlara gelmiyordu. Aylar sonra gelen şok karar ağızların açık kalmasına neden oldu. Seyircilerin şok olmasına neden olan bu durum; sosyal medyayı salladı. Peki, Arka Sokaklar dizisi hakkında verilen karar ne?