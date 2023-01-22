Doğuma Gün Sayan Hazal Kaya’dan Karnı Burnunda Poz! Leyla Bebek Göründü… “Maşallah!”
Ekranların aranan yüzü haline gelen Hazal Kaya’nın doğuma gün saydığı biliniyor. Yakın zamanda ikinci çocuğu Leyla Süreyya’yı kucağına alacak olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar geldi. Hayranlarından “Maşallah” yorumlarını alan Hazal Kaya, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilenler…
Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye, Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi birçok yapımda boy gösteren Hazal Kaya’nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğu görülüyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Hazal Kaya, sosyal medya kareleriyle yankı uyandırıyordu. İlk çocuğu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan yıllar sonra ikinci bebek için hamile olan Hazal Kaya’nın karnındaki bebeği Leyla Süreyya ile vermiş olduğu pozlar yürekleri hoplattı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.