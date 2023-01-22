- 22 Oca 2023 - 16:16

Doğuma Gün Sayan Hazal Kaya’dan Karnı Burnunda Poz! Leyla Bebek Göründü… “Maşallah!”

Ekranların aranan yüzü haline gelen Hazal Kaya’nın doğuma gün saydığı biliniyor. Yakın zamanda ikinci çocuğu Leyla Süreyya’yı kucağına alacak olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar geldi. Hayranlarından “Maşallah” yorumlarını alan Hazal Kaya, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilenler…

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye, Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi birçok yapımda boy gösteren Hazal Kaya’nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğu görülüyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Hazal Kaya, sosyal medya kareleriyle yankı uyandırıyordu. İlk çocuğu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan yıllar sonra ikinci bebek için hamile olan Hazal Kaya’nın karnındaki bebeği Leyla Süreyya ile vermiş olduğu pozlar yürekleri hoplattı. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Oca 2023 - 16:16 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Ferit’in Hastalıkları Ortaya Çıktı! Narsistliğin Vücut Bulmuş Hali Gibi! Meğer… mask
Yalı Çapkını Ferit’in Hastalıkları Ortaya Çıktı! Narsistliğin Vücut Bulmuş Hali Gibi! Meğer…
Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın… mask
Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın…
Kızılcık Şerbeti Doğa Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğiyle Büyüledi… mask
Kızılcık Şerbeti Doğa Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğiyle Büyüledi…
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan’ın İç Çamaşırsız Pozları Gündem Oldu! “Dekolten Dozunu Aşmış!” mask
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan’ın İç Çamaşırsız Pozları Gündem Oldu! “Dekolten Dozunu Aşmış!”
Ömer Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahnelerden Sonra İpi Kesildi; Kanaldan Karar Çıktı! mask
Ömer Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahnelerden Sonra İpi Kesildi; Kanaldan Karar Çıktı!
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu…
Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu… mask
Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu…
Gönül Dağı Dizisinden Bir Tabut Daha Kalktı! Dilek’ten Sonra Yanacak Yürek Kalamadı… mask
Gönül Dağı Dizisinden Bir Tabut Daha Kalktı! Dilek’ten Sonra Yanacak Yürek Kalamadı…
Kısmetse Olur Cansel Hamile mi? Türkiye Bu İddiayı Konuşuyor! Oğulcan Cephesi… mask
Kısmetse Olur Cansel Hamile mi? Türkiye Bu İddiayı Konuşuyor! Oğulcan Cephesi…
Survivor Yarışmasından O Yarışmacı Çekildi! Zorluğa Dayanamadı; Memleketine Geri Döndü… mask
Survivor Yarışmasından O Yarışmacı Çekildi! Zorluğa Dayanamadı; Memleketine Geri Döndü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan’ın İç Çamaşırsız Pozları Gündem Oldu! “Dekolten Dozunu Aşmış!” mask
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan’ın İç Çamaşırsız Pozları Gündem Oldu! “Dekolten Dozunu Aşmış!”
Hesaplara Tam Tamına 4.125 TL Ödeme Yatıyor! Şartlar Belli, Devlet Düğmeye Bastı! mask
Hesaplara Tam Tamına 4.125 TL Ödeme Yatıyor! Şartlar Belli, Devlet Düğmeye Bastı!
Kızılcık Şerbeti Doğa Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğiyle Büyüledi… mask
Kızılcık Şerbeti Doğa Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğiyle Büyüledi…
Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın… mask
Kanal D’den Arka Sokaklar Kararı! Aylardır Ekranlarda Yoktu; Şok Olmaya Hazırlanın…
Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu… mask
Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu…
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL