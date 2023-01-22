Doğuma Gün Sayan Hazal Kaya’dan Karnı Burnunda Poz! Leyla Bebek Göründü… “Maşallah!”

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye, Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi birçok yapımda boy gösteren Hazal Kaya’nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğu görülüyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Hazal Kaya, sosyal medya kareleriyle yankı uyandırıyordu. İlk çocuğu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan yıllar sonra ikinci bebek için hamile olan Hazal Kaya’nın karnındaki bebeği Leyla Süreyya ile vermiş olduğu pozlar yürekleri hoplattı. İşte merak edilenler…

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