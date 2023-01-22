Hande Erçel’in Göğüs Dekoltesi Alev Alev… “Kerem Bürsin Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yaklaşık olarak 10 ay kadar aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medyanın gündemi olmayı başarmıştı. Birlikte tatile çıkan iki isim, tatil dönüşünde el ele görüntülenerek aşklarını doğrulamışlardı. Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel ve dünya yakışıklısı Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce yeniden aşk yaşadıkları gündeme gelmişti ama ikilide bu iddialara bir yanıt vermemişlerdi. Şimdilerde Hakan Sabancı’yla aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel’in sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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