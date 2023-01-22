Hande Erçel’in Göğüs Dekoltesi Alev Alev… “Kerem Bürsin Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Yakın zamanda ekranlara FOX TV’de yayınlanacak olan İki Yabancı dizisiyle dönüş yapacak olan Hande Erçel’in her bir karesi olay yaratıyor. Göğüs dekolteli bir paylaşımda bulunan Hande Erçel’in bu karelerini görenler ise Kerem Bürsin’e gönderme yaparak, “Ne kaybettiğine dön bak Kerem” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yaklaşık olarak 10 ay kadar aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medyanın gündemi olmayı başarmıştı. Birlikte tatile çıkan iki isim, tatil dönüşünde el ele görüntülenerek aşklarını doğrulamışlardı. Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel ve dünya yakışıklısı Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce yeniden aşk yaşadıkları gündeme gelmişti ama ikilide bu iddialara bir yanıt vermemişlerdi. Şimdilerde Hakan Sabancı’yla aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel’in sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.