Survivor’dan Ortalığı İnim İnim İnleten Gönderme! Acun Ilıcalı’nın Bile Nutku Tutuldu…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ortalığı inim inim inleten bir gönderme geldi. Acun Ilıcalı’nın bile şok olmasına neden olan bu gönderme, herkesin dikkatini üzerine çekti. Göndermenin sahibi ise Demet Akalın olmuştu! Peki, Survivor 2023 yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan olan Halil İbrahim Göker neden Demet Akalın’a göndermede bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Yarışmada bulunan her bir yarışmacı ayrı bir olay yaratırken; Demet Akalın’a gelen şok gönderme gözlerden kaçmadı. O anlar ise kameralar sayesinde kayıtlara alındı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.