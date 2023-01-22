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22 Oca 2023 - 21:27

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Alev Alev! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya kareleri yine alev alev yaktı! Verdiği dekoltelerle hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakan güzeller güzeli yarışmacı, gündemin ismi oldu. İşte merak edilenler…