Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Alev Alev! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki…
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya kareleri yine alev alev yaktı! Verdiği dekoltelerle hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakan güzeller güzeli yarışmacı, gündemin ismi oldu. İşte merak edilenler…
Yaklaşık 6 yıldır ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin başrollerinde ise Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat vererek ön plana çıkan Biran Damla Yılmaz’ın cesur sosyal medya kareleri hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.