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22 Oca 2023 - 21:51

Üç Kız Kardeş Dizisinde Çıtayı Aşan Bornoz Sahnesi! Evli Barklı Kişilerin Karşısına…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde çıtayı aşan bir sahne ekranlara geldi. Seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden olan bu anlarda Mine’nin bir bunu evli barklı adamların karşısında yapması, sinirleri bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…