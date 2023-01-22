Üç Kız Kardeş Dizisinde Çıtayı Aşan Bornoz Sahnesi! Evli Barklı Kişilerin Karşısına…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde çıtayı aşan bir sahne ekranlara geldi. Seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden olan bu anlarda Mine’nin bir bunu evli barklı adamların karşısında yapması, sinirleri bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın çok okunan romanlarından biri olan “Üç Kız Kardeş” kitabından uyarlanan dizi, seyircileri Salı akşamları ekranlara kilitliyordu. Başrollerinde İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi her bölümünde farklı bir olayı ekranlara taşıyordu. Yeni bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te ekranlara gelen bornoz sahnesi herkesin sinirlerini zıplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.