Yargı Dizisinde Yürekleri Yakan Sahne! Seyircinin Gözünde Yaş Kalmadı! Meğer Derya…

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı yapımlardan bir tanesi olan Yargı’nın başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yargı’da Derya Savcı’nın yaşadıkları ise seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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