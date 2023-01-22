- 22 Oca 2023 - 22:15 G: 22 Oca 2023 - 22:39

Yargı Dizisinde Yürekleri Yakan Sahne! Seyircinin Gözünde Yaş Kalmadı! Meğer Derya…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yargı’da yürekleri yakan bir sahne ekranlara geldi. Seyircinin gözünde yaş bırakmayan o sahnede; Derya’nın derin hikayesine bir kapı açıldı. Dikkatleri üzerine çeken o anlarda anlatılan hikaye içleri sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı yapımlardan bir tanesi olan Yargı’nın başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yargı’da Derya Savcı’nın yaşadıkları ise seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 22:15 Ankara- Yaşam

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