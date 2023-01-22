Yargı Dizisinde Yürekleri Yakan Sahne! Seyircinin Gözünde Yaş Kalmadı! Meğer Derya…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yargı’da yürekleri yakan bir sahne ekranlara geldi. Seyircinin gözünde yaş bırakmayan o sahnede; Derya’nın derin hikayesine bir kapı açıldı. Dikkatleri üzerine çeken o anlarda anlatılan hikaye içleri sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sema Ergenekon’un kaleme aldığı yapımlardan bir tanesi olan Yargı’nın başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yargı’da Derya Savcı’nın yaşadıkları ise seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.