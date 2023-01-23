Camdaki Kız Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahnelerin Bedeli Ağır Ödendi! “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. O sahnelerin bedeli ise çok ağır bir biçimde ödenmiş oldu! Ekranlarda bir dönem fırtınalar estirmesine rağmen bu haberin gelmesi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın aşkı ele alınacaktı ama ekranlara gelen sahneler seyircileri çileden çıkartıyordu. Nalan’ın annesinin boşluğunu doldurmak adına hamlelerde bulunması gözlerden kaçmıyordu. Şimdiyse büyük şok yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.