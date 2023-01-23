Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Oca 2023 - 11:27

Camdaki Kız Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahnelerin Bedeli Ağır Ödendi! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. O sahnelerin bedeli ise çok ağır bir biçimde ödenmiş oldu! Ekranlarda bir dönem fırtınalar estirmesine rağmen bu haberin gelmesi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…