Sevgilisinin Yanında Aslan Kesilen Burçlar Hangisidir? Ağır Abi... İşte Sevgilisinin Yanında Polat Alemdar Olan Burçlar…
Burçların yalnızca kişisel hayatlar üzerinde değil ikili ilişkilerde de aktif olarak rol oynadıkları bilinir. İyi giden bir ilişkinin sırrı, ilişki içerisinde olan burçların uyumlarından geçer. Bazı burçlar ilişkileri içerisinde oldukça pasiflerken bazıları ise resmen aslan kesilir. Hangi Burç Sevgilisinin Yanında Aslan Kesilir? Koltuklarını Kabartıp Sevgilisinin Yanına Giderler! İşte Sevgilisinin Yanında Polat Alemdar Olan Burçlar… İşte Detaylar...
Burçların yalnızca kişisel hayatlar üzerinde değil ikili ilişkilerde de aktif olarak rol oynadıkları bilinir. İyi giden bir ilişkinin sırrı, ilişki içerisinde olan burçların uyumlarından geçer. Bazı burçlar ilişkileri içerisinde oldukça pasiflerken bazıları ise resmen aslan kesilir. Sevdiğini sahiplenen, onu kıskanan ve her türlü tehlikeye karşı sevdiğinin önünde yer alan burçlar, bazı durumlarda aşırı sahiplenici özellikleri sebebi ile partnerlerini boğabilirler. Peki, maço tavırları ile öne çıkan, sevdiğini uçan sinekten bile kıskanan burçlar hangileridir?
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24 Oca 2023 - 00:08 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.