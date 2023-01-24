- 24 Oca 2023 - 00:08

Sevgilisinin Yanında Aslan Kesilen Burçlar Hangisidir? Ağır Abi... İşte Sevgilisinin Yanında Polat Alemdar Olan Burçlar…

Burçların yalnızca kişisel hayatlar üzerinde değil ikili ilişkilerde de aktif olarak rol oynadıkları bilinir. İyi giden bir ilişkinin sırrı, ilişki içerisinde olan burçların uyumlarından geçer. Bazı burçlar ilişkileri içerisinde oldukça pasiflerken bazıları ise resmen aslan kesilir. Hangi Burç Sevgilisinin Yanında Aslan Kesilir? Koltuklarını Kabartıp Sevgilisinin Yanına Giderler! İşte Sevgilisinin Yanında Polat Alemdar Olan Burçlar… İşte Detaylar...

Burçların yalnızca kişisel hayatlar üzerinde değil ikili ilişkilerde de aktif olarak rol oynadıkları bilinir. İyi giden bir ilişkinin sırrı, ilişki içerisinde olan burçların uyumlarından geçer. Bazı burçlar ilişkileri içerisinde oldukça pasiflerken bazıları ise resmen aslan kesilir. Sevdiğini sahiplenen, onu kıskanan ve her türlü tehlikeye karşı sevdiğinin önünde yer alan burçlar, bazı durumlarda aşırı sahiplenici özellikleri sebebi ile partnerlerini boğabilirler. Peki, maço tavırları ile öne çıkan, sevdiğini uçan sinekten bile kıskanan burçlar hangileridir?

 

 

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24 Oca 2023 - 00:08 - Burç Haberleri

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