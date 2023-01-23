- 23 Oca 2023 - 14:32 G: 23 Oca 2023 - 14:33

İş Bankası Emekli Promosyonunu Tavana Çıkardı! Bu Devirde Emekli Olmak Varmış...

Ocak ayına girilmesi ile birlikte enflasyon farkının yanı sıra refah payı düzenlemesine de tabi tutulan emekli maaşları, yüzde 30 oranında zamlandı. Zam oranının açıklanmasının ardından bankalarda promosyon ödemeleri başlığı altında harekete geçti. İş Bankası Emekli Promosyonunu Tavana Çıkardı! Bu Devirde Emekli Olmak Varmış...İşte Detaylar...

Emekli vatandaşlar hem kamu bankalarının hem de özel bankaların hedef müşteri grubu içerisinde yer almaktadır. Düzenli bir gelire sahip oldukları için bankaların en önemli kalemlerinden birisi olarak öne çıkan emekliler, maaş hesaplarını taşıdıkları bankaların ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu noktada bankaların potansiyel emekli müşterileri için geliştirmiş oldukları en önemli kampanyalardan birisi, promosyon kampanyaları olarak öne çıkmaktadır.

2018 yılında yürürlüğe giren bir kanun neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında maaş ödemeleri protokolünün düzenlenmesine ve protokol sayesinde de emeklilere bankalar tarafından maaş harici ödemelerin yapılmasına karar verilmiştir. Senelerdir yürürlükte olan ve her üç yılda bir güncellenen protokol, emekli vatandaşların bir anda toplu ödeme almalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda son olarak 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenen SGK maaş protokolünün ardından bankaların ek ödeme hizmetlerinde değişikliğe gidilmiştir.

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23 Oca 2023 - 14:32 - Gündem

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