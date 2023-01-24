2023 Zamlı Bira Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! En Ucuzu Bile 20 TL Oldu…
ÖTV zammının ardından fiyatları değişen başlıca ürünler arasında yer alan tütün ve alkol ürünleri, son zam ile birlikte fahiş seviyelere ulaştı. Her ne kadar sigara zammının 1 TL’si geri almış olsa da alkol ürünlerinde herhangi bir indirim yapılmamış olması, tüketicileri bir hayli sinirlendi. 2023 Zamlı Bira Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! En Ucuzu Bile 20 TL Oldu…İşte Detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun yeni yıla girilmesi ile birlikte aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamış olması, yalnızca maaşlarda değil diğer ödeme kalemlerinde de değişikliğe gidilmesine sebep oldu. Özellikle ÖTV’ye yüzde 22,29’luk bir artışın yansıtılması, birçok tüketim ürününün fiyatlarına zam yapılmasına yol açtı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
24 Oca 2023 - 09:02 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.