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24 Oca 2023 - 09:02

2023 Zamlı Bira Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! En Ucuzu Bile 20 TL Oldu…

ÖTV zammının ardından fiyatları değişen başlıca ürünler arasında yer alan tütün ve alkol ürünleri, son zam ile birlikte fahiş seviyelere ulaştı. Her ne kadar sigara zammının 1 TL’si geri almış olsa da alkol ürünlerinde herhangi bir indirim yapılmamış olması, tüketicileri bir hayli sinirlendi. 2023 Zamlı Bira Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! En Ucuzu Bile 20 TL Oldu…İşte Detaylar...