- 24 Oca 2023 - 09:02

2023 Zamlı Bira Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! En Ucuzu Bile 20 TL Oldu…

ÖTV zammının ardından fiyatları değişen başlıca ürünler arasında yer alan tütün ve alkol ürünleri, son zam ile birlikte fahiş seviyelere ulaştı. Her ne kadar sigara zammının 1 TL’si geri almış olsa da alkol ürünlerinde herhangi bir indirim yapılmamış olması, tüketicileri bir hayli sinirlendi. 2023 Zamlı Bira Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! En Ucuzu Bile 20 TL Oldu…İşte Detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yeni yıla girilmesi ile birlikte aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamış olması, yalnızca maaşlarda değil diğer ödeme kalemlerinde de değişikliğe gidilmesine sebep oldu. Özellikle ÖTV’ye yüzde 22,29’luk bir artışın yansıtılması, birçok tüketim ürününün fiyatlarına zam yapılmasına yol açtı.

 

 

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24 Oca 2023 - 09:02 - Gündem

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