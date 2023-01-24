Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Rekor Kırdı! Öyle Bir Afiş Yayınlandı Ki, Ağzınız Açık Kalacak!

Yeni yıla girilmesi ile birlikte birçok TV dizisi erken final kararı aldı. Gerek konuları gerek ise de oyuncu kadroları sebebi ile izleyiciler tarafından beğenilmeyen ve bu yüzden de haklarında erken final kararı alınmak durumunda kalınan diziler, yerlerini tek tek yeni projelere bırakmaya başladı. Henüz yayın hayatına başlamamış olmasına rağmen izleyiciler tarafından en çok konuşulan dizi projelerinden birisi ise “Aile” isimli dizi oldu.

Senelerdir ana akım medyada iş yapmamayı tercih eden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getiren Aile dizisi, son dönemlerde sosyal medyada ve magazin gündeminde en çok konuşulan projelerden birisi oldu. Show TV kanalında yayınlanacağı kesinleşmiş olan dizinin çekimleri halen devam ederken geçtiğimiz günlerde setten ilk fotoğraf paylaşımı da geldi.

Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…