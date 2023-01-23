Akaryakıtın Pompa Fiyatına Devasa İndirim! Zamlardan Sonra İlaç Gibi Geldi, Aracını Alan Soluğu İstasyonda Alıyor…
Akaryakıt fiyatlarına bomba bir indirim haberi geldi. Üst üste zam alan akaryakıt, güncel fiyatlarını görenlerin büyük bir mutluluk yaşamasına neden oldu. 23 Ocak akaryakıt fiyatlarını görenler ise araçlarını çalıştırdı ve soluğu benzin istasyonlarında aldı. Bizlerde; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi öne çıkan şehirlerimizdeki akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte merak edilenler…
Döviz kurundaki dalgalanma durumu ister istemez akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oldu. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan Brent petrol, geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Akaryakıt fiyatlarının çekilmesine neden olan bu durum sonrasında kafalarda akaryakıt fiyatlarında düşüşün olup olmayacağı yönünde sorular oluşmuştu. Üst üste gelen zamlardan sonra artık araç kullanmaktan sıtkının sıyrıldığını dile getiren araç sahiplerine büyük indirim haberi geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.