Akaryakıtın Pompa Fiyatına Devasa İndirim! Zamlardan Sonra İlaç Gibi Geldi, Aracını Alan Soluğu İstasyonda Alıyor…

Döviz kurundaki dalgalanma durumu ister istemez akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oldu. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan Brent petrol, geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Akaryakıt fiyatlarının çekilmesine neden olan bu durum sonrasında kafalarda akaryakıt fiyatlarında düşüşün olup olmayacağı yönünde sorular oluşmuştu. Üst üste gelen zamlardan sonra artık araç kullanmaktan sıtkının sıyrıldığını dile getiren araç sahiplerine büyük indirim haberi geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!