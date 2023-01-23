Özgecan Gürel’in Sütyenli Karelerine Kalp Dayanmaz! “Kırmızı Rujun Olayım, Sür Beni!”

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan Serkan Çayoğlu ve Özgecan Gürel çifti tam tamına 7 yıl boyunca sevgili olmuşlardı. Geçtiğimiz aylarda düğün yapan ikili, yapmış oldukları düğünlerle gündemi sallamışlardı. Güzel isim Özgecan Gürel’in giymiş olduğu gelinlikler başları döndürmüş, 2022 yılının en iyi gelini olarak bile seçilmişti. Asil ve şık tarzını konuşturan Özgecan Gürel’in kıpkırmızı ruju ve sütyeniyle yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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