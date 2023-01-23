Özgecan Gürel’in Sütyenli Karelerine Kalp Dayanmaz! “Kırmızı Rujun Olayım, Sür Beni!”
Ekranlara Sipahi dizisiyle dönen başarılı oyuncu Özgecan Gürel, sosyal medyada yayılan sütyenli kareleriyle nefesleri kesti. Bir bakanın bir daha baktığı Özgecan Gürel’in bu karelerine kalp dayanmaz! Kıpkırmızı bir ruj sürerek; çekiciliğine çekicilik katan Özgecan Gürel’e sevenleri ise “Kırmızı rujun olayım, sür beni” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan Serkan Çayoğlu ve Özgecan Gürel çifti tam tamına 7 yıl boyunca sevgili olmuşlardı. Geçtiğimiz aylarda düğün yapan ikili, yapmış oldukları düğünlerle gündemi sallamışlardı. Güzel isim Özgecan Gürel’in giymiş olduğu gelinlikler başları döndürmüş, 2022 yılının en iyi gelini olarak bile seçilmişti. Asil ve şık tarzını konuşturan Özgecan Gürel’in kıpkırmızı ruju ve sütyeniyle yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.