- 25 Oca 2023 - 09:03 G: 25 Oca 2023 - 09:04

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? 2023 Şubat İş Yeri Dükkan Kiraları Değişti! Neler Oluyor?

Fahiş kira artış oranları sebebi ile zor günler geçiren vatandaşlar, ev sahiplerinin şubat ayı içerisinde en fazla ne kadar kira artışı yapabileceklerini sorgulamaya başladı. Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? 2023 Şubat İş Yeri Dükkan Kiraları Değişti! Neler Oluyor? İşte Detaylar...

2023 Şubat Ayı Kira Artış Oranı

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi, Rusya- Ukrayna savaşının son haftalarda şiddetlenmesi, bazı alanlarda tedarik problemlerinin ortaya çıkması ve daha pek çok farklı faktör, tüketicilerin gündelik hayatlarını ekonomik olarak planlayamamalarına sebep oldu. Tüm bu faktörlerin etkisi ile rekor seviyelere ulaşan enflasyonun gıdadan otomotive hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamlara sebep olması, tüketicilerin aylık kazançları ile geçinememelerine yol açtı. Bu durum en çok da emlak sektöründe etkisini hissettirdi.

Halen ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen olumsuz gelişmelerin yaşanmaya devam ediyor olması, vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Özellikle kirada olan vatandaşların büyük bir geçim derdi içerisinde oldukları şu günlerde şubat ayı kira artış oranı da araştırılmaya başlandı. 

2023 Şubat Ayı Kira Artış Oranı

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25 Oca 2023 - 09:03 - Gündem

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