- 25 Oca 2023 - 09:03 G: 25 Oca 2023 - 09:04

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile İbrahim Tatlıses Akrabamı! Oğlu Detayı Şok Etti! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor…

Sosyal medyada hemen hemen her gün konuşan Demir, yalnızca oyunculuk performansları ile değil, fiziksel görünümü ve özel hayatı ile de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takip altına alındı. Yalı Çapkını Ferit İbrahim Tatlıses’in Öz Oğlu Çıktı! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor… İşte Detaylar...

Yalı Çapkını Ferit

Son dönemlerde yıldızı parlayan genç isimler arasında yer alan Mert Ramazan Demir, yeni projeleri ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Seneler önce “Çıplak” isimli mini dizide rol alarak sektöre giriş yapan Demir, bugün yapımcıları peşinden koşturan ünlü bir oyuncuya dönüştü. Sosyal medyada hemen hemen her gün konuşan Demir, yalnızca oyunculuk performansları ile değil, fiziksel görünümü ve özel hayatı ile de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takip altına alındı.

Yalı Çapkını Ferit

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25 Oca 2023 - 09:03 - Magazin

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