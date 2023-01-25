Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile İbrahim Tatlıses Akrabamı! Oğlu Detayı Şok Etti! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor…
Sosyal medyada hemen hemen her gün konuşan Demir, yalnızca oyunculuk performansları ile değil, fiziksel görünümü ve özel hayatı ile de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takip altına alındı. Yalı Çapkını Ferit İbrahim Tatlıses’in Öz Oğlu Çıktı! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor… İşte Detaylar...
Son dönemlerde yıldızı parlayan genç isimler arasında yer alan Mert Ramazan Demir, yeni projeleri ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Seneler önce “Çıplak” isimli mini dizide rol alarak sektöre giriş yapan Demir, bugün yapımcıları peşinden koşturan ünlü bir oyuncuya dönüştü. Sosyal medyada hemen hemen her gün konuşan Demir, yalnızca oyunculuk performansları ile değil, fiziksel görünümü ve özel hayatı ile de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takip altına alındı.
Yalı Çapkını Ferit
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25 Oca 2023 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.