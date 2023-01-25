Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! İlk Eşi de Çok Ünlü! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar…
Hem tiyatro sahnelerinin hem de dizi projelerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, son olarak Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizi projesinde boy gösterdi. Bir süredir projeleri ile değil özel hayatı ile gündemde olan Şakrak, meslektaşı Ceyda Düvenci ile olan evliliği ile dikkatleri üzerine çekti. Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar… İşte Detaylar...
2015 yılında güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturan ve hem Düvenci’ye hem de Düvenci’nin ilk evliliğinden olan kızı Melisa’ya olan ilgisi ile resmen kendisine hayran bırakan Bülent Şakrak, örnek aile babası olarak gösterilmeye başlandı. 2017 yılında Düvenci’den olan oğlu Okan Ali’yi kucağına alarak ilk kez baba olma duygusunu da tadan Şakrak, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarda Düvenci’ye olan aşkını haykırarak herkesi kıskandırdı.
Bir süredir sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftinin, boşanmaya karar verdikleri ileri sürüldü.
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci
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25 Oca 2023 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.