Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! İlk Eşi de Çok Ünlü! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar…

2015 yılında güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturan ve hem Düvenci’ye hem de Düvenci’nin ilk evliliğinden olan kızı Melisa’ya olan ilgisi ile resmen kendisine hayran bırakan Bülent Şakrak, örnek aile babası olarak gösterilmeye başlandı. 2017 yılında Düvenci’den olan oğlu Okan Ali’yi kucağına alarak ilk kez baba olma duygusunu da tadan Şakrak, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarda Düvenci’ye olan aşkını haykırarak herkesi kıskandırdı.

Bir süredir sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftinin, boşanmaya karar verdikleri ileri sürüldü.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci

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