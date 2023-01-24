Hülya Avşar Yine Yaşını Unutturdu! Full Dantel Elbisesi Yetmedi, Kasığına Kadar Açtı!

Dönem dönem yapmış olduğu şok açıklamalarla gündeme gelen Hülya Avşar, sevenlerini şaşırtıyordu. Başarılı şarkıcı Hülya Avşar’ın en son olarak çıkarmış olduğu Anlatma ve Yapma Aşkım şarkıları olay yaratmıştı. Birbirinden cesur sahnelerle klibini çeken Hülya Avşar şimdide cesur kareleri bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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