Hülya Avşar Yine Yaşını Unutturdu! Full Dantel Elbisesi Yetmedi, Kasığına Kadar Açtı!
Son zamanların en çok konuşulan ünlüleri arasında boy gösteren Hülya Avşar, yine yaşını unutturacak pozlar vererek gündeme oturdu. Full transparan bir kıyafet giyen Hülya Avşar’ın göğüs dekoltesi yürekleri hoplattı. Sahne tarzında sık sık kullandığı yırtmacı bu kez kasığına kadar açan Hülya Avşar, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yapmış olduğu şok açıklamalarla gündeme gelen Hülya Avşar, sevenlerini şaşırtıyordu. Başarılı şarkıcı Hülya Avşar’ın en son olarak çıkarmış olduğu Anlatma ve Yapma Aşkım şarkıları olay yaratmıştı. Birbirinden cesur sahnelerle klibini çeken Hülya Avşar şimdide cesur kareleri bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.