Hande Erçel Evleniyor! Daha İki Ay Önce Tanıştığı Çapkın Aşkıyla… “Kerem Yıkıldı!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yaklaşık 10 ay kadar birlikte olan Hande Erçel, ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’den yaklaşık 2 hafta sonra oyuncu Kaan Yıldırım’la yakınlaşan ve hayatında her şeyin olduğunu ifade eden Hande Erçel, sevenlerini şaşırtmıştı. Çok geçmeden aldatma yüzünden ayrılma kararı aldıkları iddia eden ikili, gündemi sallamışlardı. Çok geçmeden Hande Erçel, kısa süreli bir biçimde Kerem Bürsin’le yine aşk yaşamıştı ama hemen ayrılmışlardı. Şimdilerde Hakan Sabancı’yla anılan Hande Erçel’in evleneceğine dair iddialar gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!