Hande Erçel Evleniyor! Daha İki Ay Önce Tanıştığı Çapkın Aşkıyla… “Kerem Yıkıldı!”
Yakın zamanda ekranlara “İki Yabancı” isimli diziyle ekranlara dönecek olan Hande Erçel’in evlenme kararı aldığı gündeme bomba gibi düştü. 2 aydır aşk yaşadığı ve çapkınlıklarıyla bilinen isim Hakan Sabancı’yla yuva kurmak için ilk adımı atan Hande Erçel’in bu kararına sevenleri ise “Kerem Bürsin kesin yıkıldı” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yaklaşık 10 ay kadar birlikte olan Hande Erçel, ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’den yaklaşık 2 hafta sonra oyuncu Kaan Yıldırım’la yakınlaşan ve hayatında her şeyin olduğunu ifade eden Hande Erçel, sevenlerini şaşırtmıştı. Çok geçmeden aldatma yüzünden ayrılma kararı aldıkları iddia eden ikili, gündemi sallamışlardı. Çok geçmeden Hande Erçel, kısa süreli bir biçimde Kerem Bürsin’le yine aşk yaşamıştı ama hemen ayrılmışlardı. Şimdilerde Hakan Sabancı’yla anılan Hande Erçel’in evleneceğine dair iddialar gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.