- 24 Oca 2023 - 17:25 G: 24 Oca 2023 - 17:36

Afra Saraçoğlu – Mert Ramazan Demir Aşkı Belgelendi! Sarmaş Dolaş Görüntülerden Sonra…

Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir uyumla çalışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sık sık aşk dedikoduları çıkıyordu ve ikili sürekli olarak yalanlıyordu ama büyük aşk resmen belgelendi! Kısa bir süre önce sarmaş dolaş görüntülenen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bu görsellerle herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizide muhteşem bir uyumla çalışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in sık sık aşk yaşadıklarına dair iddialar gündeme geliyordu ama ikili sessiz kalıyordu. Üçüncü kişiler tarafından gelen yalanlamalar ise hayranlarına inandırıcı gelmiyordu. Bugün sosyal medyada yayılan o görüntü ise aşk iddialarını güçlendirdi.

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24 Oca 2023 - 17:25 Ankara- Yaşam

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