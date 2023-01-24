Afra Saraçoğlu – Mert Ramazan Demir Aşkı Belgelendi! Sarmaş Dolaş Görüntülerden Sonra…
Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir uyumla çalışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sık sık aşk dedikoduları çıkıyordu ve ikili sürekli olarak yalanlıyordu ama büyük aşk resmen belgelendi! Kısa bir süre önce sarmaş dolaş görüntülenen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bu görsellerle herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizide muhteşem bir uyumla çalışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in sık sık aşk yaşadıklarına dair iddialar gündeme geliyordu ama ikili sessiz kalıyordu. Üçüncü kişiler tarafından gelen yalanlamalar ise hayranlarına inandırıcı gelmiyordu. Bugün sosyal medyada yayılan o görüntü ise aşk iddialarını güçlendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.