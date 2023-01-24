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24 Oca 2023 - 17:49

Survivor Yarışmasına Yiğit Poyraz Şoku! Yarım Bıraktığı İşi Tamamlayacak; Yedeklerden Dönüyor…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’a 2021 sezonunda bulunmuş ve ikinci olarak ayrılmış olan Yiğit Poyraz’ın yeniden döneceği gündeme bomba gibi düştü. Yarım bıraktığı işi tamamlamak ve bu kez kupayı kaldırmak için dönecek olan Yiğit Poyraz’ın yedeklerden yarışmaya gireceği iddiaları ortalığı salladı geçti. İşte merak edilenler…