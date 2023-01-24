Survivor Yarışmasına Yiğit Poyraz Şoku! Yarım Bıraktığı İşi Tamamlayacak; Yedeklerden Dönüyor…
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’a 2021 sezonunda bulunmuş ve ikinci olarak ayrılmış olan Yiğit Poyraz’ın yeniden döneceği gündeme bomba gibi düştü. Yarım bıraktığı işi tamamlamak ve bu kez kupayı kaldırmak için dönecek olan Yiğit Poyraz’ın yedeklerden yarışmaya gireceği iddiaları ortalığı salladı geçti. İşte merak edilenler…
Kolejli duruşu, yakışıklılığıyla Acun Medya’nın en çok desteklenen yarışmacılarından biri olmayı başarmış olan Yiğit Poyraz, 2021 sezonunda ikinci olmuştu. Finale; Ayşe Yüksel, İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ile çıkmıştı. İsmail Balaban’ın kupayı kaldırmasıyla ikinci olarak sevenlerine veda eden Yiğit Poyraz, Survivor ruhunu en iyi şekilde yansıtmıştı. 2023 sezonu başlamadan hemen önce sık sık adı anılan Yiğit Poyraz’ın şimdide yedeklerden geldiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.