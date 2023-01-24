Emekli Promosyon 2023! Emekli maaş promosyonu ne kadar? Emekli promosyon 2023 en yüksek hangi banka?

Emeklilik Promosyonu 2023, bankacılık sisteminde emekli maaşı alan kişilere verilen bir kereye özgü primdir. Bu prim, emeklilerin maaşlarını anlaştıkları bankadan üç sene boyunca almaları koşuluyla verilir. Emeklilik promosyonu, bankalar tarafından emeklilik hesaplarına yatırılır.

Emekli Promosyon 2023 konusunda En yüksek emekli promosyonu veren bankalar, promosyon ücretlerinin 3.000 TL ile 7.500 TL arasında olmasına rağmen, özel bankaların düzenlediği kampanyalar ile promosyon ücretleri artabilmektedir. Her banka farklı promosyon başvuru koşulları sunabilir, Bu koşullar arasında ek ürün kullanma koşulu, maaş taşıma koşulu, bazı bankalar ise koşulsuz promosyon ödemesi yapabilir. Emekli kişilerin bankaların sunmuş olduğu kampanya şartlarını incelemesi ve uygun olanını seçmeleri önemlidir. Bu nedenle, emekli kişilerin kampanyaları ve koşulları incelemesi ve en uygun olanı seçmeleri önemlidir.

Bankalar neden maaş promosyon veriyor?

Promosyon ödemesi, genel olarak bir şirket veya bankanın reklam ve halkla ilişkiler sektöründe kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntemde, maaşların ekstra bir ödeme ile artırılması amaçlanır. Bankacılık sektöründe, maaşların ekstra bir ödeme ile arttırılması amacıyla kullanılan promosyon ödemesi, bankalar ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda yapılır. Bu ödeme tutarı, bankadan bankaya farklılık gösterebilir.

Emekli promosyon işlemleri nasıl yapılır?

Emekli promosyon işlemleri, bankalar tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler doğrultusunda yapılır. Emekli ve hak sahiplerinin, promosyon ödenebilmesi için bankaya talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin bir taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Bu taahhütnamenin içeriği bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bankalar, belirlenen promosyon tutarlarını asgari olarak belirler ancak kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırma hakkına sahiptir. Emekliler promosyon hakkını kullanmak istedikleri takdirde, bankalara başvurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir.

EYT’liler Banka Promosyonu Alabilecek Mi?

EYT kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerin ilk maaşını almadan önce en az 3 gün beklemeleri gerekmektedir. Bu, emeklilerin maaşını almadan önce banka promosyonlarının koşullarını ve şartlarını inceleme fırsatı vermektedir. Ancak, EYT emeklilerinin banka promosyonlarını alabilecekleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, EYT emeklileri promosyonların ne zaman ödeneceği konusunda bankalarla iletişim kurmaları veya ilgili kurumlarla iletişim kurmaları önerilir.

Yüksek Miktarda EYT Promosyon İddiaları Gündemde!

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini E-Devlet'ten ya da SGK'dan seçebilecekler. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıllık taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapmaktadır. Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 10 bin ila 15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecekler.

Emekli promosyon 2023 en yüksek hangi banka?

1 Ocak 2023 – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma sözünü veren müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon vermektedir.

Promosyon 10 bin TL hangi banka veriyor?

QNB Finansbank’ın yaptığı açıklamaya göre, emekli 2023 maaş promosyonu dışında, öner kazan kampanyası bulunmaktadır. Öner – Kazan her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya öneren emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu kazanma şansına sahiptir.

Promosyon iptal edilirse ne olur?

Promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekmektedir. Bu madde, promosyonun feshedilen yıla göre iade edilmesini sağlar. Örneğin, promosyon sözleşmesi ilk yıl iptal edilirse, promosyonun tamamı iade edilir. İkinci veya üçüncü yıl iptal edilirse, promosyonun yüzde 50'si iade edilir. Bu madde, hem tarafların haklarını koruyacak hem de adil bir şekilde tazminat sağlamak amacıyladır.

e-Devlet maaş taşıma promosyonu nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden maaş taşıma promosyonu işlemleri yapmak için öncelikle e-Devlete giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sayfasına giderek, hangi kurumdan emekli olduğunuzu seçmelisiniz. Bu sayfada, banka ve adres değişikliği seçeneğini bulun ve tıklayın. Açılan sayfada, kimlik bilgilerinizi görecek ve sol tarafta banka/şube değişikliği seçeneğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra, banka tarafından yapılan promosyon ödemesi yeni banka hesabınıza yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Emekli maaş promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2023 (SGK, SSK, Bağ-Kur) banka aracılığıyla alan emeklilerin s0n emekli promosyon şu şekildedir.

Kampanya kapsamında aylık 3.500 TL altı emeklilere 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası emeklilere 3.500 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası emeklilere 4.500 TL, Ayda 10.000 TL'den fazla alan emekliler için 5.000 TL peşin ödeme yapılmaktadır.

Müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için banka aracılığıyla en az 3 yıl emeklilik ikramiyesi alma şartı ve kampanyaya başvurması gerekmektedir.

2023 Yılı İçin Ziraat bankası emekli promosyon miktarlarını güncellemedi. Muhtemelen tüm bankaların EYT nedeniyle maaş alacak emekli sonrası yani 2023 Şubat ve Mart ayında promosyon miktarların Güncellemesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2023 Miktarı

En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşı 5.500 TL Oldu: 2023 Promosyon Ödeme Beklentisi: 5 Bin TL ile 7.500 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu. Promosyon Ödeme Beklentisi: 7.500 TL ile 10.000 TL olması bekleniyor.

Halk Bankası Emekli maaş promosyonu ne kadar?

Halk Bankası'nın SGK emekli maaşını banka aracılığıyla alan müşterilerine sunduğu bir promosyonu şu şekildedir.

Halk bankası emekli maaşına geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Brüt Maaş Tutarı 3.500 TL emekli maaşı olan emekliye 3.000 TL promosyon 3.500 - 7.499 TL maaşı olan emekliye 3.500 TL promosyon 7.500 - 9.999 TL maaşı olan emekliye 4.500 TL promosyon 10.000 TL ve kullanma hakkını olan emekliye 5.000 TL

Müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için banka aracılığıyla en az 3 yıl emeklilik ikramiyesi almış olması ve kampanyaya başvurması gerekmektedir. Emekli maaşı çeşitleri. Daha önce promosyon almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin yeni promosyonu almadan önce önceki promosyon tutarını iade etmesi gerekmektedir. Banka aracılığıyla birden fazla emeklilik ikramiyesi alan müşteriler, ikramiyelerin toplam tutarı üzerinden promosyon hesaplayacaktır.

2023 Yılı İçin Halk bankası emekli promosyon miktarlarını güncellemedi. Muhtemelen tüm bankaların EYT nedeniyle maaş alacak emekli sonrası yani 2023 Şubat ve Mart ayında promosyon miktarların Güncellemesi gerekmektedir.

Halk Bankası Emekli Promosyonu 2023 Miktarı

En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşı 5.500 TL Oldu: 2023 Promosyon Ödeme Beklentisi: 5 Bin TL ile 7.500 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu. Promosyon Ödeme Beklentisi: 7.500 TL ile 10.000 TL olması bekleniyor.

Yapı Kredi Emekli maaş promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi Bankası'nın emeklilik ikramiyelerini (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) banka aracılığıyla alan müşterilerine sunduğu özel paketi ve açıklaması şu şekildedir.

Paket belirli avantajlar ve avantajlar içermektedir. Müşterilerin bu paketten yararlanabilmeleri için Yapı Kredi Bankası aracılığıyla emeklilik ikramiyelerini almaları gerekmektedir. Emekli olmak üzere olan müşteriler, e-Devlet veya SGK Müdürlükleri üzerinden emeklilik başvurularında Yapı Kredi'yi tercih edebilirler. Halihazırda emekli olan müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi'ni kullanarak bankanın müşteri hizmetleri merkezini arayarak, kimlikleri ile şubeye giderek veya e-Devlet üzerinden Yapı Kredi'ye aktarabilirler.

Emeklinin Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir göre yapılacak promosyon miktarı şu şekildedir.

3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-

7.499 TL arasındaysa 4.900 TL;

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL;

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

2023 Yılı İçin Yapı Kredi bankası emekli promosyon miktarlarını güncellemedi. Muhtemelen tüm bankaların EYT nedeniyle maaş alacak emekli sonrası yani 2023 Şubat ve Mart ayında promosyon miktarların Güncellemesi gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu 2023 Miktarı

En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşı 5.500 TL Oldu: 2023 Promosyon Ödeme Beklentisi: 5 Bin TL ile 7.500 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu. Promosyon Ödeme Beklentisi: 7.500 TL ile 10.000 TL olması bekleniyor.

10.000 TL üzeri maaş alan emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi beklenmektedir.

DenizBank Emekli maaş promosyonu ne kadar?

DenizBank'ın emekli olan ve emeklilik maaşını banka aracılığıyla alan müşterilerine sunduğu bir promosyonu anlatmaktadır.

Kampanya, emekli maaşını 3 yıl DenizBank'tan almayı taahhüt eden emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL peşin ödemeyi içermektedir. Ayrıca metinde EYT kapsamındaki emeklilerin otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 7.500 TL'lik daha yüksek bir promosyon alacağı da belirtiliyor.

Emeklinin Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir göre yapılacak promosyon miktarı şu şekildedir.

3.500 TL Altı Maaş Alanlar 3.000 1.500 TL; 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 1.750 TL ; 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 2.250 TL; 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 2.500 TL; 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

2023 Yılı İçin Deniz Bank emekli promosyon miktarlarını güncellemedi. Muhtemelen tüm bankaların EYT nedeniyle maaş alacak emekli sonrası yani 2023 Şubat ve Mart ayında promosyon miktarların Güncellemesi gerekmektedir.

Deniz Bank Emekli Promosyonu 2023 Miktarı

En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşı 5.500 TL Oldu: 2023 Promosyon Ödeme Beklentisi: 5 Bin TL ile 7.500 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu. Promosyon Ödeme Beklentisi: 7.500 TL ile 10.000 TL olması bekleniyor.

10.000 TL üzeri maaş alan emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi beklenmektedir.

TEB Bankası Emekli maaş promosyonu ne kadar?

TEB bankasının emekli olan ve emeklilik maaşını banka aracılığıyla alan müşterilerine sunduğu bir promosyonu anlatmaktadır. 36 ay TEB'den emekli maaşı almayı taahhüt eden ve en az iki otomatik fatura ödeme talimatı bulunan emekliler için kampanya kapsamında bir defaya mahsus 7.000 TL peşin ödeme uygulanmaktadır. Ayrıca diğer emeklileri TEB'e yönlendiren müşterilere, yönlendirdikleri kişi başına maksimum 500 TL olmak üzere 250 TL nakit ödül verilecektir.

Emeklinin Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir göre yapılacak promosyon miktarı şu şekildedir.

3.500 TL Altı Maaş Alanlar 3.000 1.500 TL 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 1.750 TL 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 2.250 TL 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 2.500 TL 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

2023 Yılı İçin TEB Bankası emekli promosyon miktarlarını güncellemedi. Muhtemelen tüm bankaların EYT nedeniyle maaş alacak emekli sonrası yani 2023 Şubat ve Mart ayında promosyon miktarların Güncellemesi gerekmektedir.

TEB Bankası Emekli Promosyonu 2023 Miktarı

En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşı 5.500 TL Oldu: 2023 Promosyon Ödeme Beklentisi: 5 Bin TL ile 7.500 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu. Promosyon Ödeme Beklentisi: 7.500 TL ile 10.000 TL olması bekleniyor.

10.000 TL üzeri maaş alan emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi beklenmektedir.

Garanti Bankası Emekli maaş promosyonu ne kadar?

Garanti Bankası'nın emekli olan ve emeklilik maaşını banka aracılığıyla alan müşterilerine sunduğu bir promosyonu anlatmaktadır. Emeklilik ödeneğini 3 yıl Garanti Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekliler için kampanya, emeklinin net aylık maaşı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere peşin ödemeyi içermektedir.

Kampanyanın 20 Eylül'den itibaren geçerli olacağı ve 31 Ocak 2023'te sona ereceği belirtilen yazıda, müşterilerin kendilerine en yakın şubeye giderek kampanyadan yararlanma sürecini başlatabilecekleri belirtildi.

Metinde ayrıca, müşterilerin emeklinin net aylık maaşına göre farklı meblağlar alacağı, 3.500 TL ve altı net aylık için 3.600 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında net aylık için 4.200 TL, 7.500 TL ile 10 TL arasında net aylık maaş. 000 TL'ye 5.400 TL, 10.000 TL ve üzeri net aylık maaş için 6.000 TL alacak.

Metinde ayrıca müşterilerin 28 Şubat 2023 tarihine kadar Bonus Kredi Kartı sahibi olması ve 1 Ocak 2023 ile 28 Şubat 2023 tarihleri arasında en az 500 TL harcaması gerektiği belirtiliyor.

2023 Yılı İçin Garanti Bankası emekli promosyon miktarlarını güncellemedi. Muhtemelen tüm bankaların EYT nedeniyle maaş alacak emekli sonrası yani 2023 Şubat ve Mart ayında promosyon miktarların Güncellemesi gerekmektedir.

Garanti Bankası Emekli Promosyonu 2023 Miktarı

En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşı 5.500 TL Oldu: 2023 Promosyon Ödeme Beklentisi: 5 Bin TL ile 7.500 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu. Promosyon Ödeme Beklentisi: 7.500 TL ile 10.000 TL olması bekleniyor.

10.000 TL üzeri maaş alan emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi beklenmektedir.

Emekli Promosyon 2023!