- 25 Oca 2023 - 09:38 G: 25 Oca 2023 - 09:39

Altın Fiyatları Düştü! 25 Ocak Gram, Yarım ve Çeyrek Altın Fiyatları Belli Oldu…

Altın fiyatları yine zirveden döndü! Düşüş yaşamaya başlayan araştırma konusu olunca bizlerde Haberler Ankara olarak 25 Ocak gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için derledik. Geride bıraktığımız son 9 ayın en yüksek verilerine ulaşan altın; son haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte güncel altın fiyatları…

Haftanın ilk gününden bugüne kadar rekor kırarak ilerleyen altın; tüm zamanların en üst seviyesine kadar çıkmıştı. 25 Ocak itibariyle altın fiyatlarında belli bir oranda düşüş yaşadığı ve geri çekilmeye başladı. Yakın zamanda açıklanacak olan FED faiz kararına gözler çevrilmişken yaşananlar şoke etti. İşte merak edilenler…

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25 Oca 2023 - 09:38 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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