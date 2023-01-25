Altın Fiyatları Düştü! 25 Ocak Gram, Yarım ve Çeyrek Altın Fiyatları Belli Oldu…

Haftanın ilk gününden bugüne kadar rekor kırarak ilerleyen altın; tüm zamanların en üst seviyesine kadar çıkmıştı. 25 Ocak itibariyle altın fiyatlarında belli bir oranda düşüş yaşadığı ve geri çekilmeye başladı. Yakın zamanda açıklanacak olan FED faiz kararına gözler çevrilmişken yaşananlar şoke etti. İşte merak edilenler…

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