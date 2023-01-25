Altın Fiyatları Düştü! 25 Ocak Gram, Yarım ve Çeyrek Altın Fiyatları Belli Oldu…
Altın fiyatları yine zirveden döndü! Düşüş yaşamaya başlayan araştırma konusu olunca bizlerde Haberler Ankara olarak 25 Ocak gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için derledik. Geride bıraktığımız son 9 ayın en yüksek verilerine ulaşan altın; son haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte güncel altın fiyatları…
Haftanın ilk gününden bugüne kadar rekor kırarak ilerleyen altın; tüm zamanların en üst seviyesine kadar çıkmıştı. 25 Ocak itibariyle altın fiyatlarında belli bir oranda düşüş yaşadığı ve geri çekilmeye başladı. Yakın zamanda açıklanacak olan FED faiz kararına gözler çevrilmişken yaşananlar şoke etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.