Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da Gönüllüler takımının iç savaş yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. Kaybetmeye başladıkları günden beri tartışmaların şiddetini daha çok yaşayan Gönüllüler takımı; kavga, kıyamet ve gürültü arasında kaldı! Acun Ilıcalı’nın bile şok olduğu ise seyircinin gözünden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve bu sezonu diğer sezonlardan farklı kılan özellikleri bulunan Survivor 2023, dün akşamki bölümüyle seyircileri şok etmişti. Son dokunulmazlık yarışının verildiği Survivor yarışmasında; Ünlüler yine Gönüllüler takımına fark atarak öne çıkmıştı. Oyunları tek tek alan Ünlüler takımı, konseyde ise Gönüllüler takımının savaşını izlemişti. Konseyde başlayan tartışmanın adaya ve oyun alanına sıçradığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.