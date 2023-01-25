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25 Oca 2023 - 10:02

Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da Gönüllüler takımının iç savaş yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. Kaybetmeye başladıkları günden beri tartışmaların şiddetini daha çok yaşayan Gönüllüler takımı; kavga, kıyamet ve gürültü arasında kaldı! Acun Ilıcalı’nın bile şok olduğu ise seyircinin gözünden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…