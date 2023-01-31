PTT Kefil Derdine Son Noktayı Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı…

Pandemi süreci ile birlikte yükselmeye başlayan enflasyon, son dönemlerde rekor seviyelere yükseldi. Bu durum hem ülkemizin hem de diğer dünya ülkelerinin en büyük ekonomik problemlerinden birisi haline dönüşürken hizmet alanlardan gelen yüksek oranlı zamlar tüketicilerin alım güçlerinin düşmesine ve dolayısı ile de nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu noktada hükümet desteği ile birçok farklı alanda avantajlı kampanyalar geliştirilirken bu süreçte bankalar da ellerini taşın altına koymak durumunda kaldı.

Müşteri potansiyellerini koruyabilmek amacı ile vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını uygun çerçevede karşılamalarına imkan tanıyan bankalar, birçok farklı kategori altında avantajlı kredi kampanyaları geliştirmeye başladı. Bu noktada diğer bankalara oran ile kredi başvurularını daha kolay onaylayan Aktifbank, yeni dönemde de kredi desteklerini sürdüreceğini açıkladı.

Altifbank Kredisi

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