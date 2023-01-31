- 31 Oca 2023 - 23:28

PTT Kefil Derdine Son Noktayı Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı…

Yükselen banka kredisi faizlerinin vatandaşları köşeye sıkıştırmaya başladıkları şu günlerde yeni bir kredi kampanyası düzenlemiş olduğunu duyuran Aktifbank hem online hem de fiziki başvurulara açık olan kampanyasının detaylarını paylaştı. PTT Kefil Derdine Nokta Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı… İşte Detaylar...

Altifbank Kredisi

Pandemi süreci ile birlikte yükselmeye başlayan enflasyon, son dönemlerde rekor seviyelere yükseldi. Bu durum hem ülkemizin hem de diğer dünya ülkelerinin en büyük ekonomik problemlerinden birisi haline dönüşürken hizmet alanlardan gelen yüksek oranlı zamlar tüketicilerin alım güçlerinin düşmesine ve dolayısı ile de nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu noktada hükümet desteği ile birçok farklı alanda avantajlı kampanyalar geliştirilirken bu süreçte bankalar da ellerini taşın altına koymak durumunda kaldı.

Müşteri potansiyellerini koruyabilmek amacı ile vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını uygun çerçevede karşılamalarına imkan tanıyan bankalar, birçok farklı kategori altında avantajlı kredi kampanyaları geliştirmeye başladı. Bu noktada diğer bankalara oran ile kredi başvurularını daha kolay onaylayan Aktifbank, yeni dönemde de kredi desteklerini sürdüreceğini açıkladı.

 

Altifbank Kredisi

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31 Oca 2023 - 23:28 - Gündem

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