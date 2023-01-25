Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız…

Yüksek enflasyon başta olmak üzere ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen diğer alanlarda da son dönemlerde bir hayli olumsuz gelişmenin yaşanmış olması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine sebep oldu. Yapılan maaş iyileştirmelerine rağmen mevcut maaşları ile ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çeken tüketiciler, çareyi bankaların kredi ürünlerine başvurmakta buldu. Bu noktada devreye giren yetkililer, bankaların kredi hizmetleri karşılığında zorunlu tuttukları hayat sigortası poliçelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bu noktada yeni bir karara imza atan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşların aleyhlerine bir işlem yapılamayacağını, bankaların kredi ürünlerini hem sigortalı hem de sigortasız olarak geliştirmeleri gerektiğine işaret etti. Yine de kurumun bu uygulamasını hiçe sayan ve kendi stratejileri doğrultusunda hayat sigortası uygulamasını zorunlu tutan bazı bankalar, tüketicilerin tepkilerine sebep oldu.

Kredi Çekenler Dikkat!

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