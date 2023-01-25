- 25 Oca 2023 - 12:04

Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız…

Daha önceki yıllarda taşıt, ihtiyaç ve ev kredisi fark etmeksizin her türlü kredi ürününde hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunuyordu. Bu zorunluluk kredi sahibinin her ay ek olarak bir masraf ile karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız…İşte Detaylar...

Kredi Çekenler Dikkat!

Yüksek enflasyon başta olmak üzere ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen diğer alanlarda da son dönemlerde bir hayli olumsuz gelişmenin yaşanmış olması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine sebep oldu. Yapılan maaş iyileştirmelerine rağmen mevcut maaşları ile ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çeken tüketiciler, çareyi bankaların kredi ürünlerine başvurmakta buldu. Bu noktada devreye giren yetkililer, bankaların kredi hizmetleri karşılığında zorunlu tuttukları hayat sigortası poliçelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bu noktada yeni bir karara imza atan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşların aleyhlerine bir işlem yapılamayacağını, bankaların kredi ürünlerini hem sigortalı hem de sigortasız olarak geliştirmeleri gerektiğine işaret etti. Yine de kurumun bu uygulamasını hiçe sayan ve kendi stratejileri doğrultusunda hayat sigortası uygulamasını zorunlu tutan bazı bankalar, tüketicilerin tepkilerine sebep oldu.

 

Kredi Çekenler Dikkat!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

25 Oca 2023 - 12:04 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
PTT Kefil Derdine Nokta Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı… mask
PTT Kefil Derdine Nokta Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı…
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? 2023 Şubat İş Yeri Dükkan Kiraları Değişti! Neler Oluyor? mask
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? 2023 Şubat İş Yeri Dükkan Kiraları Değişti! Neler Oluyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Müjde! O Miktarın Altında Borcunuz Varsa “Şak” Diye Silinecek! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Müjde! O Miktarın Altında Borcunuz Varsa “Şak” Diye Silinecek!
24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Tepe Takla Oldu! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak! mask
24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Tepe Takla Oldu! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak!
MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Acil İş İlanı; Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! mask
MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Acil İş İlanı; Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak!
Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak… mask
Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak…
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın…
İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak… mask
İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak…
Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak! mask
Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak!
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına… mask
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! O Aktivitelere “Hayır!” Cümlesinin Kullanamazlar... İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! O Aktivitelere “Hayır!” Cümlesinin Kullanamazlar... İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar…
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!” mask
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!”
PTT Kefil Derdine Nokta Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı… mask
PTT Kefil Derdine Nokta Koydu! Başvuranlar 30 Bin TL’yi Cebine İndirecek! Detaylar Açıklandı…
Tarım Kredi Market Yeni İndirimi Duyurdu! 25 – 31 Ocak’ta Geçerli! Çay, Peynir, Salça, Tavuk… mask
Tarım Kredi Market Yeni İndirimi Duyurdu! 25 – 31 Ocak’ta Geçerli! Çay, Peynir, Salça, Tavuk…
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı! mask
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı!
Sümela Manastırı Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede? mask
Sümela Manastırı Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL