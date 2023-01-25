Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız…
Daha önceki yıllarda taşıt, ihtiyaç ve ev kredisi fark etmeksizin her türlü kredi ürününde hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunuyordu. Bu zorunluluk kredi sahibinin her ay ek olarak bir masraf ile karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız…İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon başta olmak üzere ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen diğer alanlarda da son dönemlerde bir hayli olumsuz gelişmenin yaşanmış olması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine sebep oldu. Yapılan maaş iyileştirmelerine rağmen mevcut maaşları ile ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çeken tüketiciler, çareyi bankaların kredi ürünlerine başvurmakta buldu. Bu noktada devreye giren yetkililer, bankaların kredi hizmetleri karşılığında zorunlu tuttukları hayat sigortası poliçelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bu noktada yeni bir karara imza atan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşların aleyhlerine bir işlem yapılamayacağını, bankaların kredi ürünlerini hem sigortalı hem de sigortasız olarak geliştirmeleri gerektiğine işaret etti. Yine de kurumun bu uygulamasını hiçe sayan ve kendi stratejileri doğrultusunda hayat sigortası uygulamasını zorunlu tutan bazı bankalar, tüketicilerin tepkilerine sebep oldu.
Kredi Çekenler Dikkat!
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25 Oca 2023 - 12:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.