Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor…
Bizim Toptan, ocak ayı boyunca geçerli olan kampanyaları tüketiciler ile paylaşarak birçok üründe dev indirimler yapıldığını bildirdi. Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor… İşte Detaylar...
Yükselen maliyetler sebebi ile bir süredir arka arkaya değiştirilen etiket fiyatları, tüketicileri bir hayli zora soktu. Yaşam alanlarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılama noktasında sıkıntıya düşen vatandaşlar, bütçeleri dahilinde uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilecekleri marketleri araştırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Bizim Toptan, ocak ayı boyunca geçerli olan kampanyaları tüketiciler ile paylaşarak birçok üründe dev indirimler yapıldığını bildirdi.
Bizim Toptan İndirimleri
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25 Oca 2023 - 12:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.