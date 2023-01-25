- 25 Oca 2023 - 12:15

Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor…

Bizim Toptan, ocak ayı boyunca geçerli olan kampanyaları tüketiciler ile paylaşarak birçok üründe dev indirimler yapıldığını bildirdi. Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor… İşte Detaylar...

Bizim Toptan İndirimleri

Yükselen maliyetler sebebi ile bir süredir arka arkaya değiştirilen etiket fiyatları, tüketicileri bir hayli zora soktu. Yaşam alanlarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılama noktasında sıkıntıya düşen vatandaşlar, bütçeleri dahilinde uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilecekleri marketleri araştırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Bizim Toptan, ocak ayı boyunca geçerli olan kampanyaları tüketiciler ile paylaşarak birçok üründe dev indirimler yapıldığını bildirdi.

 

Bizim Toptan İndirimleri

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25 Oca 2023 - 12:15 - Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market Yeni İndirimi Duyurdu! 25 – 31 Ocak’ta Geçerli! Çay, Peynir, Salça, Tavuk…
Tarım Kredi Market’ten Piyasaya Büyük Darbe! Çay, Köfte, Yağ, Pirinç... %50 İndirimle Raflarda! mask
Tarım Kredi Market’ten Piyasaya Büyük Darbe! Çay, Köfte, Yağ, Pirinç... %50 İndirimle Raflarda!
Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL… mask
Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL…
TMO Market İndirim Vurgunu Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Fiyatları Düştü! Herkes Tuşları Kıracak... mask
TMO Market İndirim Vurgunu Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Fiyatları Düştü! Herkes Tuşları Kıracak...
Ayçiçek Yağı O Markette Sadece 1 TL! Duyan, Gören İnanmak İstemiyor! Sadece Bunu Yaparsanız… mask
Ayçiçek Yağı O Markette Sadece 1 TL! Duyan, Gören İnanmak İstemiyor! Sadece Bunu Yaparsanız…
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 ve % 15 Fiyatlar Düştü! Kilo Kilo Alınıyor… mask
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 ve % 15 Fiyatlar Düştü! Kilo Kilo Alınıyor…
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL! mask
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına Fiyatlar Düştü! İşte Aktüel Ürünler… mask
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına Fiyatlar Düştü! İşte Aktüel Ürünler…
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL… mask
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…
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