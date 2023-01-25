Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor…

Yükselen maliyetler sebebi ile bir süredir arka arkaya değiştirilen etiket fiyatları, tüketicileri bir hayli zora soktu. Yaşam alanlarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılama noktasında sıkıntıya düşen vatandaşlar, bütçeleri dahilinde uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilecekleri marketleri araştırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Bizim Toptan, ocak ayı boyunca geçerli olan kampanyaları tüketiciler ile paylaşarak birçok üründe dev indirimler yapıldığını bildirdi.

Bizim Toptan İndirimleri

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