2023 Tekila Fiyatlarını Görünce Nutkunuz Tutulacak! 35’liği Bile 230 TL…

2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan aralık ayı enflasyonları, başta maaşlarda olmak üzere pek çok alanda fiyat güncellemesine gidilmesine aracılık etti. Bu kapsamda ÖTV düzenlemelerinin de yapıldığını belirten yetkililer, sigara ve alkol ürünlerinden alınan vergilerde güncellemeye gidildiğini ifade etti.

2023 Ocak ayı itibari ile güncellenen maktu oranlarının ardından sigara ve alkol ürünlerine de arka arkaya zamlar yapıldı. Bu kapsamda sigara ürünlerine yapılan 4 TL’lik zammın 1 TL’lik kısmının geri alınmasının ardından alkol ürünlerinde de indirim bekleyen tüketiciler, yetkililerin taleplerine karşılık vermemeleri sebebi ile hayal kırıklığı yaşadı.

2023 Tekila Fiyatları

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