Müge Anlı, Konuğuna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Ellerinden Tuttu; Prenses Oldu! “Helal Olsun!”
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşananlar büyük bit ilgiyle takip ediliyor. Programa, Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemek adına katılan bir kadına Anlı’nın yaptıkları ise “Helal olsun” yorumlarına neden oldu. Adeta prenseslere benzeyen isim bu anlardan sonra gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Anakadın isimli konuk, eşinin yengesine kaçtığını ifade etmişti. Çocuklarıyla ortada kaldığını ifade eden Anakadın, programdaki halleriyle herkesi şok etmişti. Eşine küfürler eden Anakadın’ın tavırlarından dolayı yayın sık sık kesilmek zorunda kalıyordu. Anakadın’ın eşi ise kimsenin yanında olmadığını, eşinin kendisine şiddet uyguladığı için kaçtığını ifade etmişti. Müge Anlı ise programa katılan Anakadın için düğmeye bastı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.