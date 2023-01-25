- 25 Oca 2023 - 12:25

Müge Anlı, Konuğuna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Ellerinden Tuttu; Prenses Oldu! “Helal Olsun!”

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşananlar büyük bit ilgiyle takip ediliyor. Programa, Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemek adına katılan bir kadına Anlı’nın yaptıkları ise “Helal olsun” yorumlarına neden oldu. Adeta prenseslere benzeyen isim bu anlardan sonra gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Anakadın isimli konuk, eşinin yengesine kaçtığını ifade etmişti. Çocuklarıyla ortada kaldığını ifade eden Anakadın, programdaki halleriyle herkesi şok etmişti. Eşine küfürler eden Anakadın’ın tavırlarından dolayı yayın sık sık kesilmek zorunda kalıyordu. Anakadın’ın eşi ise kimsenin yanında olmadığını, eşinin kendisine şiddet uyguladığı için kaçtığını ifade etmişti. Müge Anlı ise programa katılan Anakadın için düğmeye bastı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Oca 2023 - 12:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!” mask
Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!”
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!” mask
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!”
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı! mask
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı!
Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo? mask
Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo?
Hande Erçel’in Yeni İmajını Görünce Şok Olacaksınız! Saçlar, Başlar O Biçim…! Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç? mask
Hande Erçel’in Yeni İmajını Görünce Şok Olacaksınız! Saçlar, Başlar O Biçim…! Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç?
Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok! mask
Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok!
Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya…
Burak Deniz’in İç Çamaşırlı Pozu Olay Yarattı! Paylaşır Paylaşmaz Sildi Ama…! Burak Deniz Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Burak Deniz’in İç Çamaşırlı Pozu Olay Yarattı! Paylaşır Paylaşmaz Sildi Ama…! Burak Deniz Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! İlk Eşi de Çok Ünlü! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar… mask
Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! İlk Eşi de Çok Ünlü! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar…
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile İbrahim Tatlıses Akrabamı! Oğlu Detayı Şok Etti! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile İbrahim Tatlıses Akrabamı! Oğlu Detayı Şok Etti! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2023 Tekila Fiyatlarını Görünce Nutkunuz Tutulacak! 35’liği Bile 230 TL… mask
2023 Tekila Fiyatlarını Görünce Nutkunuz Tutulacak! 35’liği Bile 230 TL…
Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor… mask
Bizim Toptan'da Ayçiçek Yağı Sadece 1 TL! 500 TL Alışveriş Yapana Anında Veriliyor…
Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!” mask
Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!”
Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız… mask
Kredi Çekmiş Olanların Dikkatine! Bu Belgeler Elinizdeyse Binlerce Lira Alacaksınız…
Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! O Aktivitelere “Hayır!” Cümlesinin Kullanamazlar... İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! O Aktivitelere “Hayır!” Cümlesinin Kullanamazlar... İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar…
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!” mask
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL