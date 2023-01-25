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25 Oca 2023 - 12:25

Müge Anlı, Konuğuna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Ellerinden Tuttu; Prenses Oldu! “Helal Olsun!”

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşananlar büyük bit ilgiyle takip ediliyor. Programa, Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemek adına katılan bir kadına Anlı’nın yaptıkları ise “Helal olsun” yorumlarına neden oldu. Adeta prenseslere benzeyen isim bu anlardan sonra gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…