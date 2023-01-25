Bundan Sonra Süt İçmek Hayal! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Görenler Şok Oluyor…

Akaryakıtta ve diğer maliyet kalemlerinde gözlenen yüksek artışlar, temel gıda ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep oldu. Ek olarak yeni yıla girilmesi ile birlikte zamlanan maaşlardan da etkilenen gıda sektörü, hali hazırda zamlı olan ürünlere yeni zamlar da eklemek durumunda kaldı. Bu noktada son dönemlerde yüksek oranlarda zamlanan ürünler arasında yer alan süt, yüksek fiyat değişikliği ile herkesi şaşkına çevirdi.

Çiğ süt fiyatının son dönemlerde 3 kez zamlandığı öğrenildi. Zarar eden süt üreticileri yükselen maliyetleri karşılayabilmek amacı ile süt hayvanlarının bir kısmını kesmek durumunda kalırken bu duruma “Geleceğimizi kesiyoruz” diyerek isyan etmeye başladı.

Süt Zammı

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