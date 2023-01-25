Bundan Sonra Süt İçmek Hayal! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Görenler Şok Oluyor…
Son dönemlerde yüksek oranlarda zamlanan ürünler arasında yer alan süt, yüksek fiyat değişikliği ile herkesi şaşkına çevirdi. Bundan Sonra Süt İçmek Hayal! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Görenler Şok Oluyor…İşte Detaylar...
Akaryakıtta ve diğer maliyet kalemlerinde gözlenen yüksek artışlar, temel gıda ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep oldu. Ek olarak yeni yıla girilmesi ile birlikte zamlanan maaşlardan da etkilenen gıda sektörü, hali hazırda zamlı olan ürünlere yeni zamlar da eklemek durumunda kaldı. Bu noktada son dönemlerde yüksek oranlarda zamlanan ürünler arasında yer alan süt, yüksek fiyat değişikliği ile herkesi şaşkına çevirdi.
Çiğ süt fiyatının son dönemlerde 3 kez zamlandığı öğrenildi. Zarar eden süt üreticileri yükselen maliyetleri karşılayabilmek amacı ile süt hayvanlarının bir kısmını kesmek durumunda kalırken bu duruma “Geleceğimizi kesiyoruz” diyerek isyan etmeye başladı.
Süt Zammı
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25 Oca 2023 - 13:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.