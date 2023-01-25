Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Oca 2023 - 13:36

EYT’li Vatandaşın Dikkatine! Zam Oranı %30 Olmayacak; Alacağınız Maaş Belli Oldu…

EYT’li vatandaşın gündeminde kuşkusuz alacağı maaşın ne kadar olacağı var! 2023 yılına girilmesiyle birlikte %30 artış yaşayan emekli maaşları, EYT’li için durumu değiştirdi. Alınacak olan maaşların en yüksek ve en düşük verileri resmen açıklandı. Peki, EYT’li vatandaş cephesinde nasıl bir durum var?