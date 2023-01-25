- 25 Oca 2023 - 13:36 G: 25 Oca 2023 - 13:37

EYT’li Vatandaşın Dikkatine! Zam Oranı %30 Olmayacak; Alacağınız Maaş Belli Oldu…

EYT’li vatandaşın gündeminde kuşkusuz alacağı maaşın ne kadar olacağı var! 2023 yılına girilmesiyle birlikte %30 artış yaşayan emekli maaşları, EYT’li için durumu değiştirdi. Alınacak olan maaşların en yüksek ve en düşük verileri resmen açıklandı. Peki, EYT’li vatandaş cephesinde nasıl bir durum var?

EYT’li vatandaş uzun bir süre yasanın çıkmasını beklemişti. Yasa çıktıktan sonra EYT’li vatandaş derin bir nefes almıştı. Yakın zamanda EYT’li vatandaşın ilk emekli maaşını alacağı biliniyordu ama EYT’li emekli olacak olan vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını bilmiyordu. %30 oranında zam alacakları düşünülüyordu ama konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Oca 2023 - 13:36 Ankara- Yaşam

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