EYT’li Vatandaşın Dikkatine! Zam Oranı %30 Olmayacak; Alacağınız Maaş Belli Oldu…
EYT’li vatandaşın gündeminde kuşkusuz alacağı maaşın ne kadar olacağı var! 2023 yılına girilmesiyle birlikte %30 artış yaşayan emekli maaşları, EYT’li için durumu değiştirdi. Alınacak olan maaşların en yüksek ve en düşük verileri resmen açıklandı. Peki, EYT’li vatandaş cephesinde nasıl bir durum var?
EYT’li vatandaş uzun bir süre yasanın çıkmasını beklemişti. Yasa çıktıktan sonra EYT’li vatandaş derin bir nefes almıştı. Yakın zamanda EYT’li vatandaşın ilk emekli maaşını alacağı biliniyordu ama EYT’li emekli olacak olan vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını bilmiyordu. %30 oranında zam alacakları düşünülüyordu ama konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.