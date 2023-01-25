Survivor Sabriye’nin O Eski Hallerinden Eser Yok! Mankenlere Modellere Taş Çıkarıyor…
Yarışmacı olduğu esnada diğer bir yarışmacı Adem Kılıçcı ile kurmuş olduğu dostluk sayesinde hayran kitlesini artıran Şengül, yarışmacılardan Berna Keklikler ile olan kavgaları ile de gündemde büyük bir yankı uyandırmıştı. Survivor Sabriye’nin O Eski Hallerinden Eser Yok! Mankenlere Modellere Taş Çıkarıyor… İşte Detaylar...
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonu ile fırtına gibi esmeye devam ederken eski yarışmacıları ile de adından söz ettiriyor. Eski yarışmacıların büyük bir bölümü Acun Medya bünyesinde çalışmalarına devam ederken bir kısmı da kendi hayatlarına geri dönerek dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada Survivor yarışmasına seneler önce katılmış olmasına rağmen kendini unutturmayan özellikle de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile kullanıcılarının yüreklerini hoplatan Sabriye Şengül, yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşkına çeviriyor.
Sporculuk kariyerine seneler önce hentbolcu olarak başlayan sonrasında ise 2006 yılında branş değiştirerek boks alanına yönelen Sabriye Şengül, 2017 ve 2019 yıllarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılarak adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu.
Survivor Sabriye
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25 Oca 2023 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.