- 25 Oca 2023 - 14:16

Survivor Sabriye’nin O Eski Hallerinden Eser Yok! Mankenlere Modellere Taş Çıkarıyor…

Yarışmacı olduğu esnada diğer bir yarışmacı Adem Kılıçcı ile kurmuş olduğu dostluk sayesinde hayran kitlesini artıran Şengül, yarışmacılardan Berna Keklikler ile olan kavgaları ile de gündemde büyük bir yankı uyandırmıştı. Survivor Sabriye’nin O Eski Hallerinden Eser Yok! Mankenlere Modellere Taş Çıkarıyor… İşte Detaylar...

Survivor Sabriye

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonu ile fırtına gibi esmeye devam ederken eski yarışmacıları ile de adından söz ettiriyor. Eski yarışmacıların büyük bir bölümü Acun Medya bünyesinde çalışmalarına devam ederken bir kısmı da kendi hayatlarına geri dönerek dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada Survivor yarışmasına seneler önce katılmış olmasına rağmen kendini unutturmayan özellikle de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile kullanıcılarının yüreklerini hoplatan Sabriye Şengül, yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşkına çeviriyor.

Sporculuk kariyerine seneler önce hentbolcu olarak başlayan sonrasında ise 2006 yılında branş değiştirerek boks alanına yönelen Sabriye Şengül, 2017 ve 2019 yıllarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılarak adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu. 

 

 

Survivor Sabriye

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25 Oca 2023 - 14:16 - Magazin

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