Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Evli Çıktı! Eşini Görenler Beğeni Yağmuruna tuttu...
Dizide Azamet karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eren Vurdem, sahneleri ile dikkat çekti. Vurdem’in etkileyici sahnelerini gören izleyiciler, yakışıklı oyuncunun özel hayatını araştırmaya başladı. Vurdem’in evli olup olmadığı, merak edildi. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Evli Çıktı! Eşini Gören Tekrar Tekrar Bakıyor! İşte Detaylar...
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan ve her Salı saat 20:00’de yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan “ Ben Bu Cihana Sığmazam” isimli dizi, son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu. Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi, yayınlanan 18’inci bölüm fragmanı ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Sezon başında ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin kadrosunda yer alan ve Azamet karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkan Eren Vurdem, son bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti.
Eren Vurdem
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26 Oca 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.