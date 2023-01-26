Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Evli Çıktı! Eşini Görenler Beğeni Yağmuruna tuttu...

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan ve her Salı saat 20:00’de yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan “ Ben Bu Cihana Sığmazam” isimli dizi, son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu. Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi, yayınlanan 18’inci bölüm fragmanı ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sezon başında ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin kadrosunda yer alan ve Azamet karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkan Eren Vurdem, son bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti.

Eren Vurdem

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