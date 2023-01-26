Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’den Yarı Çıplak Poz! “Bunlar Evlenir!” O Kareleri Şok Etti…

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyeri ile olduğu kadar özel hayatı ve Instagram paylaşımları ile de gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen, proje tercihlerini daha çok dijital platformlardan yana kullanan Sarıkaya, bu sene tam olarak bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

Daha önce de Netflix Türkiye platformu ile çalışan ve platformda yayınlanan “Fi” isimli dizide mükemmel bir performans sergileyen Serenay Sarıkaya, yine aynı platformda yayınlanan “ Şahmaran” isimli dizi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile paylaşmış olduğu Şahmaran dizisi sayesinde sürekli olarak gündemde kalan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde dizinin çekimleri esnasında şarkılar söylediği anları da Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Şahmaran Dizisi

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