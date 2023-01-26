Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’den Yarı Çıplak Poz! “Bunlar Evlenir!” O Kareleri Şok Etti…
Şu sıralar çekimleri devam eden “Aile” isimli Show TV dizisinde yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Sarıkaya, yeni Netflix dizisi Şahmaran ile de izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’den Yarı Çıplak Poz! “Bunlar Evlenir!” O Kareleri Şok Etti…İşte Detaylar...
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyeri ile olduğu kadar özel hayatı ve Instagram paylaşımları ile de gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen, proje tercihlerini daha çok dijital platformlardan yana kullanan Sarıkaya, bu sene tam olarak bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.
Daha önce de Netflix Türkiye platformu ile çalışan ve platformda yayınlanan “Fi” isimli dizide mükemmel bir performans sergileyen Serenay Sarıkaya, yine aynı platformda yayınlanan “ Şahmaran” isimli dizi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile paylaşmış olduğu Şahmaran dizisi sayesinde sürekli olarak gündemde kalan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde dizinin çekimleri esnasında şarkılar söylediği anları da Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Şahmaran Dizisi
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26 Oca 2023 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.