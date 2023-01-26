Survivor Ümit Erdim’in Kızları Şok Etti! Resmen Kopyala Yapıştır… “Hık Deyip Düşmüş!”
15 Ocak tarihinde başlayan efsane yarışma Survivor kadrosuna dahil olarak herkesi şaşkına çeviren Ümit Erdim programda yapılan oylama sonucunda adaya veda eden ilk isim olmuştu. Survivor Ümit Erdim’in Kızları Şok Etti! Resmen Kopyala Yapıştır… “Hık Deyip Düşmüş!” İşte Detaylar...
Gençlik dönemlerinde “Hayat Bilgisi” ve “Selena” dizilerinde rol alan ve esprili halleri ile kısa süre içerisinde oldukça sevilen ünlü oyuncu Ümit Erdim, zaman içerisinde fiziken büyük bir değişim yaşadı. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteri ile hafızalara kazınan Erdim, kilolu olarak başlamış olduğu kariyerine incecik bir bedende devam ediyor.
Son dönemlerde verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çeken Ümit Erdim, bir süredir dizilerde rol almamayı tercih ediyor. Daha çok sosyal medya paylaşımları ve YouTube videoları ile gündemde kalan Erdim, geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışma programının kadrosuna dahil olarak herkesi şaşkına çevirdi. 15 Ocak tarihinde başlayan efsane yarışma programında Ünlüler takımında boy gösteren Erdim, yapılan oylama sonucunda adaya veda eden ilk isim oldu.
Survivor Ümit Erdim
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26 Oca 2023 - 09:03 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.