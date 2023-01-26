- 26 Oca 2023 - 00:41 G: 26 Oca 2023 - 00:43

Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Yusuf mu, Aziz mi, Aleyna mı, Chaby mi?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde biri isim hayallerine veda edecekti. Bölüme daha saatler vardı ama gelen ifşa o ismin evine döneceğini gösterdi. Bunun üzerine seyirciler ise “Yusuf mu, Aziz mi, Aleyna mı yoksa Chaby mi elendi?” sorusunun cevabını aramaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması heyecanlı bir biçimde devam ediyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Ünlüler takımı büyük bir farkla oyunu kazanmıştı. Gönüllüler takımından ise son eleme adayları Aleyna ve Chaby olmuştu. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi ve elenen isim ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Son Dakika. 25 Ocak 2023 Tarihinde elenen isim ALEYNA OLDU...

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26 Oca 2023 - 00:41 Ankara- Yaşam

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