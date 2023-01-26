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26 Oca 2023 - 00:41

Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Yusuf mu, Aziz mi, Aleyna mı, Chaby mi?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde biri isim hayallerine veda edecekti. Bölüme daha saatler vardı ama gelen ifşa o ismin evine döneceğini gösterdi. Bunun üzerine seyirciler ise “Yusuf mu, Aziz mi, Aleyna mı yoksa Chaby mi elendi?” sorusunun cevabını aramaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…