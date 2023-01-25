İkinci El Araç Alacaklara Kötü Haber Geldi! Araç Piyasasında Büyük Kriz Var…

Pandemi sürecinde başlayan ikinci el araç krizi, sıfır araçları da vurmuştu. Döviz kurunun artışı, araç malzemelerinin artış yaşamasına neden olmuştu. Hal böyle olunca ikinci el araç fiyatları da arşa çıkmıştı. 2023 yılına girilmeden hemen önce birçok vatandaş araçlarına bir kez daha zam yapmıştı. Normal şartlarda 70 – 80 bin liraya satılan araçlar bile bu krizle birlikte 200 bin lira ile 300 bin lira arasında yerini almıştı. Öyle ki, 2023 yılına girilmesiyle 400 bin liranın altında sıfır araç bulmak imkansız hale gelmişti. Bu yüzden ikinci el araçlara yönelen vatandaş; karşısına çıkan fiyatlarla birlikte büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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