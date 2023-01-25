İkinci El Araç Alacaklara Kötü Haber Geldi! Araç Piyasasında Büyük Kriz Var…
İkinci el araç alacak olan vatandaşların gündeminde kuşkusuz araçların fiyatlarını araştırmak var! İkinci el araçlara çoğu kişi zevkine bile bakıyor. Gelen kötü haberse doğrudan araç alacak kişileri ilgilendirse bile dolaylı yoldan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Araç piyasasında yaşanan büyük kriz, kapıya dayandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Pandemi sürecinde başlayan ikinci el araç krizi, sıfır araçları da vurmuştu. Döviz kurunun artışı, araç malzemelerinin artış yaşamasına neden olmuştu. Hal böyle olunca ikinci el araç fiyatları da arşa çıkmıştı. 2023 yılına girilmeden hemen önce birçok vatandaş araçlarına bir kez daha zam yapmıştı. Normal şartlarda 70 – 80 bin liraya satılan araçlar bile bu krizle birlikte 200 bin lira ile 300 bin lira arasında yerini almıştı. Öyle ki, 2023 yılına girilmesiyle 400 bin liranın altında sıfır araç bulmak imkansız hale gelmişti. Bu yüzden ikinci el araçlara yönelen vatandaş; karşısına çıkan fiyatlarla birlikte büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.