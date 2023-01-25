Esra Erol’un Bile Nutku Tutuldu! Böyle Bir Eziyet Ne Görüldü Ne Duyuldu! Kaynanası…
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Esra Erol’da yaşananlara akıl sır ermedi! Öyle ki, Esra Erol’un bile dinlediklerinden sonra nutku tutuldu! Böyle bir eziyet ne görüldü ne duyuldu! Kaynanasından çektiklerini anlatan konuk, milyonlarca seyircinin “Yok artık” demesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Stüdyoya Esra Erol’dan ve ekibinden yardım istemek amacıyla katılan Ayşegül, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 2 çocuk annesi olduğunu ifade eden Ayşegül Hanım, eşi İsmet’ten ve İsmet’in annesinden çektiklerini tek tek anlattı. Eşinin kendisini aldattığını hem de bunu çocuğuna 6 aylık hamileyken yaptığını ifade eden Ayşegül Hanım’ın anlattıkları sadece bunlarla sınırlı değişti! Yatak odasını canlı yayına taşıyan konuk Ayşegül Hanım, öyle bir şey dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.