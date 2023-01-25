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25 Oca 2023 - 18:15

Esra Erol’un Bile Nutku Tutuldu! Böyle Bir Eziyet Ne Görüldü Ne Duyuldu! Kaynanası…

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Esra Erol’da yaşananlara akıl sır ermedi! Öyle ki, Esra Erol’un bile dinlediklerinden sonra nutku tutuldu! Böyle bir eziyet ne görüldü ne duyuldu! Kaynanasından çektiklerini anlatan konuk, milyonlarca seyircinin “Yok artık” demesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…