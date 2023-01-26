Altın, Dolar, Euro Hepsi Yükseldi! Kuyumcular Şokta… 26 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı!
Altın, Dolar ve Euro cephesindeki yükseliş kuyumcuları bile şok içerisinde bıraktı. 26 Ocak itibariyle açıklanan altın fiyatları ağızların açık kalmasına neden oldu. 1 Şubat’ta açıklanacak olan FED faiz kararına gözler dönmüşken gelen bu artış hamlesi, milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, güncel altın ve döviz kuru fiyatları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz haftayı rekor kırarak kapatan altın, özellikle ONS altın cephesinde bir ilke imzasını atmıştı. 1.900 dolar seviyesine çıkan ONS altın; doğal olarak altının hızla yükselmesine neden olmuştu. Tüm bunların yanı sıra ONS altın, son 9 ayın en yüksek verilerine ulaşmayı başarmıştı. Gündem yaratan bu olaydan sonra altın, dolar ve Euro cephesinde yükseliş yaşandığı görüldü. İşte 26 Aralık itibariyle güncel altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.