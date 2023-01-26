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26 Oca 2023 - 10:02

Altın, Dolar, Euro Hepsi Yükseldi! Kuyumcular Şokta… 26 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı!

Altın, Dolar ve Euro cephesindeki yükseliş kuyumcuları bile şok içerisinde bıraktı. 26 Ocak itibariyle açıklanan altın fiyatları ağızların açık kalmasına neden oldu. 1 Şubat’ta açıklanacak olan FED faiz kararına gözler dönmüşken gelen bu artış hamlesi, milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, güncel altın ve döviz kuru fiyatları ne kadar oldu?