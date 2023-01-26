- 26 Oca 2023 - 10:02

Altın, Dolar, Euro Hepsi Yükseldi! Kuyumcular Şokta… 26 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı!

Altın, Dolar ve Euro cephesindeki yükseliş kuyumcuları bile şok içerisinde bıraktı. 26 Ocak itibariyle açıklanan altın fiyatları ağızların açık kalmasına neden oldu. 1 Şubat’ta açıklanacak olan FED faiz kararına gözler dönmüşken gelen bu artış hamlesi, milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, güncel altın ve döviz kuru fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftayı rekor kırarak kapatan altın, özellikle ONS altın cephesinde bir ilke imzasını atmıştı. 1.900 dolar seviyesine çıkan ONS altın; doğal olarak altının hızla yükselmesine neden olmuştu. Tüm bunların yanı sıra ONS altın, son 9 ayın en yüksek verilerine ulaşmayı başarmıştı. Gündem yaratan bu olaydan sonra altın, dolar ve Euro cephesinde yükseliş yaşandığı görüldü. İşte 26 Aralık itibariyle güncel altın fiyatları…

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26 Oca 2023 - 10:02 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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