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26 Oca 2023 - 10:44

Yalı Çapkını’nda Ferit mi Öldü, Kazım Ağa mı? O Detay Her Şeyi Ortaya Çıkardı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Fragmanda bulunan bir sahnede ise Ferit ve Kazım Ağa’nın üzerine kurşun yağmuru yağdırılmıştı. O anlardan sonra seyirciler ise “Kazım Ağa mı öldü Ferit mi?” sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Tek bir detaysa her şeyi ortaya çıkardı! Peki, neler oluyor?