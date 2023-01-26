Yalı Çapkını’nda Ferit mi Öldü, Kazım Ağa mı? O Detay Her Şeyi Ortaya Çıkardı…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Fragmanda bulunan bir sahnede ise Ferit ve Kazım Ağa’nın üzerine kurşun yağmuru yağdırılmıştı. O anlardan sonra seyirciler ise “Kazım Ağa mı öldü Ferit mi?” sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Tek bir detaysa her şeyi ortaya çıkardı! Peki, neler oluyor?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun elinden hikayesi çıkan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Hem oyuncu kadrosundan hem de muhteşem senaryosundan dolayı milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, 7’den 70’e herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. Ferit ve Seyran arasındaki yıkım yaratan aşkı konu olarak ele alan Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Kazım Ağa’nın ölüp ölmediği ise merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.