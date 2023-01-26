- 26 Oca 2023 - 10:44

Yalı Çapkını’nda Ferit mi Öldü, Kazım Ağa mı? O Detay Her Şeyi Ortaya Çıkardı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Fragmanda bulunan bir sahnede ise Ferit ve Kazım Ağa’nın üzerine kurşun yağmuru yağdırılmıştı. O anlardan sonra seyirciler ise “Kazım Ağa mı öldü Ferit mi?” sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Tek bir detaysa her şeyi ortaya çıkardı! Peki, neler oluyor?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun elinden hikayesi çıkan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Hem oyuncu kadrosundan hem de muhteşem senaryosundan dolayı milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, 7’den 70’e herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. Ferit ve Seyran arasındaki yıkım yaratan aşkı konu olarak ele alan Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Kazım Ağa’nın ölüp ölmediği ise merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2023 - 10:44 Ankara- Yaşam

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