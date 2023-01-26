- 26 Oca 2023 - 11:55

Kızılcık Şerbeti Dizsinden Pembe Ayrılıyor! Eşi Bile Göbek Atacak… “Kurtuluyoruz!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinden Pembe’nin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Eşi Abdullah Bey’in ile bu vedadan sonra göbek atacağı gündeme gelmeye başladı. Birçok seyirci ise “Kurtuluyoruz!” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar….

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisi, özellikle ilk bölümleriyle büyük bir yankı uyandırmıştı. 20 yaşında, üniversiteye giden Doğa’nın Fatih’e aşık olması ve hamile olduğunu öğrenmesiyle hikaye başlıyordu. Annesi her ne kadar aralarındaki kültür farkından dolayı bu işin olmayacağını ifade etse bile Doğa, Fatih’in yanına olmayı tercih etmişti. Yeni bölümü Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinden Pembe’nin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2023 - 11:55 Ankara- Yaşam

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