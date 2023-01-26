Akaryakıt Fiyatları 25 Liraya Yaklaştı! 26 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Uçtu Gitti…
Akaryakıt fiyatları resmen 25 liraya kadar yaklaştı. 24 lira sınırını aşıp geçen akaryakıt fiyatları araştırma konusu olunca bizlerde Haberler Ankara olarak siz değerli okuyucularımıza akaryakıt fiyatlarını hazırladık. 26 Ocak LPG, benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zammın geldiği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Brent petrol cephesinde yaşanan dalgalanmaların yanı sıra Dolar ve Euro gibi döviz kurlarının da bir düşüp bir yükselmesi en sonunda herkesi çıldırtacak kıvama geldi. Dün akşam gelen benzin zammından sonra motorine de bir zam yapıldı. Bu iki zamdan sonra 27 Ocak itibariyle çifte indirim yapılacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, 26 Ocak itibariyle LPG, benzin ve motorin ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.