Akaryakıt Fiyatları 25 Liraya Yaklaştı! 26 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Uçtu Gitti…

Brent petrol cephesinde yaşanan dalgalanmaların yanı sıra Dolar ve Euro gibi döviz kurlarının da bir düşüp bir yükselmesi en sonunda herkesi çıldırtacak kıvama geldi. Dün akşam gelen benzin zammından sonra motorine de bir zam yapıldı. Bu iki zamdan sonra 27 Ocak itibariyle çifte indirim yapılacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, 26 Ocak itibariyle LPG, benzin ve motorin ne kadar oldu?

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